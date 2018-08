Spansk ferieø vil slå hårdt ned på livsfarlig turist-trend

Det kan fremover komme til at koste kassen at inhalere lattergas på den turistkære ferieø Ibiza

Partyøen Ibiza har længe været en af Spaniens mest populære destinationer for festglade unge, som godt kan lide at få store mængder alkohol indenbords.

For mange unge er det dog ikke altid nok blot at bælle bajere eller sluge benhårde shots, og derfor er det i de seneste år blevet et stort hit at indtage lattergas for at få en ekstra rus på ferieøen, hvor gadesælgere i høj grad sælger balloner med lattergas til billige penge.

Det er dog ikke uden risiko at inhalere det populære rusmiddel, som giver en kortvarig følelse af glæde, der varer omkring 30 sekunder, og derfor overvejer myndighederne på Ibiza nu at indføre bødestraf til folk, som bliver taget i at indtage lattergas.

Det skriver The Sun.

I øjeblikket er det nemlig kun ulovligt at sælge lattergas på Ibiza, hvilket betyder, at politiet ikke kan gøre noget som helst, hvis de ser turister suge gassen ud af ballonen - bogstaveligt talt.

Og det er et stort problem, da lattergassen udover glædesfølelsen kan medføre svimmelhed, hovedpine, kvalme og i værste tilfælde være dødeligt.

Lovforslaget skal derfor nu til afstemning, og de spanske politikere vil onsdag tage stilling til, om forslaget skal træde i kraft eller ej. Hvis de stemmer for, vil bøderne komme til at ligge på mellem 750-1500 euro, hvilket svarer til omkring 5600-11.000 danske kroner.

- Myndighederne foreslår en ændring i en eksisterende lov, der skal forbyde dinitrogenoxid (lattergas, red.) i offentligheden. Den nuværende lov betyder, at politiet kun kan sætte ind over for dem, der sælger rusmidlet, og forbrugere kan derfor ikke blive straffet, da lattergas ikke bliver anset som et ulovligt rusmiddel, siger en talsmand fra byrådet i San Antonio, som er Ibizas næststørste by, ifølge det britiske medie.

Også herhjemme har den livsfarlige tendens spredt sig med fuld fart i de seneste år. På billedet ses 195 lattergas-patroner, som blev samlet ind på en enkelt dag under Roskilde Festival i 2016. Foto: Jonas Olufson

Så farligt er lattergas

Ekstra Bladet har tidligere talt med misbrugsekspert Henrik Rindom, som blandt andet er overlæge i psykiatri ved Stofrådgivningen. Ifølge ham er det den manglende ilt, der gør lattergassen livsfarlig.

- Når du suger gassen ind og derefter puster ud, så får du ikke noget ilt med ind, men du kommer af med kuldioxiden, som er det stof, der styrer vejrtrækningen, forklarede han og uddybede:

- Det vil sige, at man faktisk snyder hjernen til at tro, at alting er godt, fordi kuldioxiden er normal. Problemet er bare, at du mangler ilten, og når ilten bliver så lav, at du får blå negle, blå læber og lufthunger, så kan du have så meget gas i lungerne, at du kan risikere, at der ikke er plads til at få luft ind, fordi lungerne er fyldt med gas.

Også Sundhedsstyrelsen advarer mod det populære rusmiddel, og de har derfor udarbejdet et notat, der blandt andet lyder således:

- Det kan være sundhedsfarligt at bruge lattergas, især når man inhalerer det flere gange efter hinanden eller sammen med andre rusmidler.

- Indtagelse af gaspatroner, produceret og tiltænkt industrielle formål kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser. Idet patronerne indeholder ren gas der ikke er opblandet med ilt, kan der ved gentagende inhalation af gassen opstå iltmangel, fordi gassen fortrænger ilten i indåndingsluften. I yderste konsekvens, ved mange gentagende inhalationer og især ved blandingsbrug med andre rusmidler, kan ren lattergas være livsfarlig at indånde, idet kvælning kan indtræde på grund af iltmangel.

