Spansk hedebølge raser: Nu advarer myndighederne turister

Mens vi herhjemme kan nyde et afbræk i de varme tropenætter, stiger varmen blot i Spanien og Portugal, hvor hedebølgen nu får myndighederne til at advare både turister og lokale.

Det skriver flere internationale medier - heriblandt The Guardian.

Både Spaniens sundhedsministerium, adskillige regionale regeringer samt det meteorologiske institut har de seneste dage sendt advarsler ud i landet.

Det er varme vinde fra Afrika, som i øjeblikket driver op over Spanien og Portugal, hvor temperaturerne ligger på langt over 40 grader, og angiveligt er så voldsomme, at Spaniens meteorologiske institut, Aemet, forventer, at der i weekenden vil blive sat en ny varmerekord for Europa.

I øjeblikket har Athen rekorden med 48 grader, som blev målt i den græske hovedstad helt tilbage i 1977, men det forventes, at temperaturerne i Spanien i weekenden vil nå op over 50 grader.

- Den ekstraordinære varme kan få seriøse konsekvenser for folk og især turister, som ikke er vant til varmen, men også for lokale som ikke er vant til denne ekstreme hede, så det er noget, man skal holde godt øje med, siger Aidan McGivern fra det meteorologiske institut i Storbritannien til det britiske medie.

Spansk ferieparadis vil uddele bøder: Solsenge-krigen skal stoppe!

Her bliver det værst

Flere regioner i Spanien har rådet borgere og turister til at holde sig i skyggen midt på dagen og klæde sig i løstsiddende tøj samt huske solcreme og drikke masser af vand.

Derudover har det spanske sundhedsministerium rådet folk til at minimere deres alkoholforbrug og holde godt øje med 'svage' folk såsom børn og ældre.

Det er især det sydlige Portugal og det sydvestlige Spanien, der ser ud til at blive ramt af de ekstremt høje temperaturer i weekenden, hvor varmen forventes at nå op på mellem 47-51 grader fredag og lørdag.

Også Madrid og Catalonien kan se frem til temperaturer på over 40 grader, mens de populære ferie-øer Mallorca og Ibiza dog slipper med 'blot' 38 grader.

De Kanariske Øer og dele af det nordlige Spanien forventes at blive sparet for den ekstreme varme.

Livsfarlige gopler hærger spansk ferie-ø