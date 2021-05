Spektakulær aftale: Geparder bliver genindført i Indien

Det bliver dog ikke Indiens originale gepard, men dens fætter fra et andet kontinent

Det smitteplagede Indien trænger til gode nyheder, så det får de i dag.

Indien kan nemlig se frem til at blive genforenet med Jordens hurtigste dyr, geparden, der forsvandt fra landet for 70 år siden.

Det skriver Independent.

Genforeningen er planlagt til at finde sted i slutningen af 2021, hvor Sydafrika og Namibia er gået med til at fragte nogle af deres geparder til det folkerige land.

Tanken er, at geparderne skal slippes løs i den vilde natur og fast slå sig ned her.

Der er dog en detalje i aftalen, som giver anledning til panderynker. Indien har nemlig aldrig været hjemsted for den art af geparder, der lever i Afrika.

Vild byttehandel

Indien var nemlig hjemsted for den asiatiske gepard. Den sprintede omkring på de tørre græsstepper og den åbne savanne fra Indien over det sydvestlige Asien.

Den asiatiske gepard har kun overlevet i Iran, hvor den nu er kritisk truet.

Ifølge BBC er der blot 50 individer af denne art tilbage, hvilket er alt, alt for få til at genindføre den i et andet land. Til sammenligning er der omkring 7100 individer af den afrikanske gepard.

Den berømte naturbeskytter M. K. Ranjitsinh fortæller til Independent, at Indien faktisk indgik en aftale med Iran for mange år siden, men den braste, da der opstod politisk tumult i begge lande.

- Jeg foreslog det første gang i begyndelsen af 1970’erne til den daværende premierminister Indira Gandhi og var faktisk i forhandling med Iran om 250 geparder. Deres asiatiske løve var nemlig forsvundet, og dem havde vi 260 af.