- Spies bør skamme sig: 80-årige strandet på Madeira uden medicin

Torsdag i sidste uge fejrede Lones forældre på 84 og 86 år deres diamantbryllup på Madeira.

Men siden mandag har den ellers lykkelige begivenhed været afløst af frustration og rådvildhed.

For det aldrende ægtepar er strandet på Madeira sammen med 210 andre danskere, som skulle have været rejst hjem i mandags. Men det blev forpurret af Thomas Cooks konkurs og Spies' efterfølgende indstilling af flyvninger. Allerede tirsdag meddelte Spies, at de ville starte med at flyve igen, men de strandende gæster på den portugisiske Atlanterhavsø fik ingen informationer om deres hjemrejse.

Burde skamme sig

- Min far forsøgte at få hjælp både hos guiderne og på hotellet, men ingen gad at hjælpe ham. Spies burde fandeme skamme sig, og jeg håber, at de er meget stolte af sig selv, for jeg er ikke, siger Lone til Ekstra Bladet.

- Vi har været udfordret af, at det er svært at finde et fly og en pilot til Madeira, som kræver en ekstra tilladelse, fortæller kommunikationschef i Spies, Lisbeth Nedergaard til Ekstra Bladet.

- Jeg er ked af, at gæsterne har følt sig underinformeret, siger Lisbeth Nedergaard.

Manglede medicin

- Min mor har brug for sin daglige medicin, men hun havde ikke mere med end til de dage, de skulle have været afsted, fortæller Lone, som derfor i går var nødt til at handle, da Spies stadig ikke kunne garantere en snarlig hjemrejse.

- Jeg bestilte billetter via Lufthansa, så de kunne komme hjem i eftermiddag til en pris på 8900 kroner.

I nat fik ægteparret så en sms om, at de kan forlade Madeira med et fly, som Spies har chartret. Det afgår klokken 13.25 lokal tid (14.25 dansk tid, red) onsdag eftermiddag.

- Mine forældre skal nu med Spies' fly hjem, men jeg vil mene, at Spies skal betale for de billetter med Lufthansa, som jeg ikke kan refundere, siger Lone.

- Disse sager kører vi case by case. Jeg ved, at kundeservice har talt med datteren, og vi ser på deres sag, når de har sendt det ind til os, siger Lisbeth Nedergaard.

Spies' gæster har selv været nødt til at lægge penge ud for de dage, som de har opholdt sig ekstra på hotellet, men på sms har de fået lovning på, at de penge bliver refunderet efter hjemkomsten. Og det bekræfter Lisbeth Nedergaard

Syv gæster kan ikke komme hjem

Spies har 212 gæster på Madeira, som skal til København. Flyet med afgang klokken 13.25 lokal tid har kun plads til 148 gæster, mens resten skal med rutefly hjem i løbet af onsdagen. Dog er der endnu ikke fundet plads til syv gæster.

- Vi mangler syv pladser, siger Lisbeth Nedergaard, som ikke ved, om det er direkte rutefly, som de foreløbig 57 gæster får en plads på.

Ifølge Lisbeth Nedergaard har Spies ikke andre danske gæster, der lige nu er ramt af Thomas Cooks konkurs.