Spies eget flyselskab skifter navn

Om Strawberry Group

Strawberry Group består af 11 virksomheder, der opererer inden for en række forretningsområder. Virksomhedsgruppen investerer primært i fast ejendom, finans, hoteldrift og kunst. I Danmark dækker det over blandt Hotel Comfort, Copenhagen Airport, Posthuset og Sankt Petri Hotel - alle i København. Derudover støttes udvalgte initiativer og organisationer som bidrager til et mere bæredygtigt samfund. Strawberry Group ejes af Petter A. Stordalen, Emilie A. Stordalen, Henrik A. Stordalen og Jakob A. Stordalen.

Om Altor

Siden starten i 2003 har Altor opbygget fem fonde med et samlet aktiv på 8,3 milliarder euro. Altor investerer hovedsageligt i mellemstore nordiske og nordeuropæiske virksomheder med fokus på at skabe værdi gennem vækst og operationelle forbedringer. I alt har Altor investeret i over 60 virksomheder, eksisterende og tidligere investeringer inkluderer bl.a. Dustin, Rossignol, Helly Hansen, Revolution Race, SATS og Carnegie.

Om TDR Capital

TDR Capital er en førende privat kapitalfond med en administreret kapital på EUR 8 mia., der investerer i og indgår partnerskaber med mellemstore europæiske virksomheder for at udvikle og udvide deres forretning.