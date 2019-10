Spies solgt til norsk milliardær

På et pressemøde i Stockholm i dag er den norske forretningsmand Petter Stordalen og et par kapitalfonde (Altor og TDR, red.) præsenteret som nye ejere af den nordiske del af Thomas Cook, som omfatter Spies.

- Denne aftale forener hjerte og hjerne, siger Stordalen fra scenen ifølge norske vg.no

Han kalder Ving-selskaberne, som Spies hører under, for 'Nordens kronjuveler'.

- Jeg er utrolig glad for, at Stordalen, Altor og TDR bliver vores nye ejere. Deres store brancheerfaring og økonomiske styrke vil give os den langsigtede stabilitet, vi har brug for, samt helt nye muligheder for at udvikle vores kundetilbud i fremtiden. Handlen betyder også, at jobbet for de mere end 2300 medarbejdere, der er ansat i Spies-gruppen, inklusive vores flyselskab, reddes. Jeg vil gerne takke alle vores gæster, som har vist os enorm støtte i de seneste uger. Sammen med de nye nordiske ejere vil vi nu fortsætte med at give vores gæster de bedste uger på året, siger Magnus Wikner, Koncernchef for den nordiske Spies-gruppe i en pressemeddelelse.

Milliardær bygger i Danmark

Petter Stordalen har tjent mange penge på at drive hoteller i sit selskab Strawberry Group.

Ekstra Bladet har i et portræt beskrevet, hvordan den excentriske nordmand, som går under kælenavnet 'Turbo-Petter', står bag købet og ombygningen af blandt andet den ikoniske Centralpostbygning ved Københavns Hovedbanegård. Bygningen købte han for den nette sum af 900 millioner kroner, men han er villig til at poste yderligere en milliard kroner i projektet for at skabe et hotel med 400 værelser, fem restaurant- og bar-oplevelser og en spa. Det forventes, at Nordic Hotel & Resorts, som hotellet bliver døbt, står færdigt i 2020.

Strawberry Group og Altor køber 40 procent hver og TDR Capital de resterende 20 procent. Virksomhederne i Spies-gruppen har i alt 2300 ansatte i henholdsvis Spies, Ving, Tjäreborg og Thomas Cook Airlines Scandinavia.

'Al drift i de eksisterende selskaber overføres til et nyt selskab, og dette vil indebære en kombination af køb af hele virksomheder eller aktiverne i virksomheder fra Spies-gruppens tidligere juridiske struktur. Teknisk betyder det, at enkelte svenske virksomheder nu vil blive erklæret konkurs, hvorefter driften kan overtages direkte af den nyoprettede virksomhed. Købet inkluderer alle nuværende aktiviteter og vil ikke få indflydelse på Spies-gruppens gæsters aktuelle eller kommende rejser. I praksis betyder det, at Ving Sverige (og også Thomas Cook Northern Europe og Thomas Cook Nordic Holding) nu går konkurs, hvorefter driften kan overtages af det nystiftede selskab, forudsat at konkursboets forvaltere accepterer buddet. Al drift og medarbejdere forventes at blive flyttet over og leve videre i det nye selskab inden for det næste døgn', hedder det i pressemeddelelsen.

De nye investorer Om Strawberry Group Strawberry Group består af 11 virksomheder, der opererer inden for en række forretningsområder. Virksomhedsgruppen investerer primært i fast ejendom, finans, hoteldrift og kunst. I Danmark dækker det over blandt Hotel Comfort, Copenhagen Airport, Posthuset og Sankt Petri Hotel - alle i København. Derudover støttes udvalgte initiativer og organisationer som bidrager til et mere bæredygtigt samfund. Strawberry Group ejes af Petter A. Stordalen, Emilie A. Stordalen, Henrik A. Stordalen og Jakob A. Stordalen. Om Altor Siden starten i 2003 har Altor opbygget fem fonde med et samlet aktiv på 8,3 milliarder euro. Altor investerer hovedsageligt i mellemstore nordiske og nordeuropæiske virksomheder med fokus på at skabe værdi gennem vækst og operationelle forbedringer. I alt har Altor investeret i over 60 virksomheder, eksisterende og tidligere investeringer inkluderer bl.a. Dustin, Rossignol, Helly Hansen, Revolution Race, SATS og Carnegie. Om TDR Capital TDR Capital er en førende privat kapitalfond med en administreret kapital på EUR 8 mia., der investerer i og indgår partnerskaber med mellemstore europæiske virksomheder for at udvikle og udvide deres forretning.