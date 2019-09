Spis din flybakke - for miljøets skyld

Brugte øjenmasker, toiletartikler, høretelefoner, plastikbakker og engangsbestik.

Hvert år smider flyselskaberne 5,7 millioner tons skrald ud. I 2030 forventes det tal at stige til det dobbelte, da antallet af flyafgange og passagerer også forventes at stige.

Se også: Rejselyst kan fordoble antallet af fly i verden på 20 år

Men det vil et designfirma gøre noget ved. I fremtiden kan spiseligt bestik samt kopper og bakker blive en realitet.

Designfirmaet PriestmanGoode håber at kunne revolutionere servicet i kabinen med økologiske, zero-waste alternativer. Det skriver Lonely Planet.

Se også: Overraskende fund: Det regner med plastik

Spiselige bakker

I stedet for plastikbakker har de udviklet delvist spiselige bakker af brugte kaffebønner sammen med madbeholdere lavet af hvedeklid.

Opløseligt tang er brugt til at erstatte plastikken i krydderiposerne og mælkebøtterne, mens bananblade og alger er kombineret med risskaller for at skabe kopperne.

Se også: Flyselskab erstatter fly med tog

Engansbestikket er erstattet med en såkaldt spork (en hybrid mellem en ske og en gaffel), som er lavet af kokosnødtræ.

PriestmanGoode har også designet en ny vandflaske, som er lavet af kork og nedbrydeligt bioplastik. Sammen med den har de lavet et koncept med en vandkøler-vogn ombord på flyet, hvor passagererne kan tanke op så mange gange de vil.

En vandflaske af kork og nedbrydeligt bioplastik kan skåne miljøet fra forurening. Foto: Priestman Goode

De nye produkter er udviklet som en del af en ny udstilling på Londons Design Museum kaldet Reduce. Reuse. Rethink. Udstillingen vil gerne gøre folk opmærksomme på, hvor meget skrald flytrafikken genererer.

Se også: Kritik af miljøbevidst prins som flyver i privatfly

Udstillingen kan ses indtil den 9. februar 2020.