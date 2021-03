Spring breakers går festamok i Florida

En ung mand i bar overkrop og med kasketten omvendt på hovedet gik viralt, da han i marts 2020 lod sig interviewe i fjernsynet og sagde følgende:

- Hvis jeg får corona, så får jeg corona. Det skal ikke forhindre mig i at feste.

Nu er det igen marts og tid til at fejre spring break i Miami Beach, Florida, og heller ikke denne gang får pandemien lov at stå i vejen for en weekend med fest og druk.

Det skriver CNN, der i weekenden har haft adskillige tv-indslag fra solskinsstaten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der er ikke krav om at bære mundbind i offentlige rum i Florida. Foto: Marco Bello/Ritzau Scanpix

Her kan man se, at store grupper af unge er samlet i barer og på stranden - for det meste uden mundbind.

Fredag aften måtte politiet træde til for at opløse en stor menneskemængde. Urolighederne førte til 30 anholdelser og to tilskadekomne betjente. I alt er 100 mennesker anholdt i løbet af weekenden, skriver CNN.

Perfekt storm

Fredag registrerede amerikanske lufthavne mere end 1,3 millioner passagerer, hvilket er det største antal siden 15. marts 2020.

Årsagen er spring break, hvor collegestuderende i USA har et par tiltrængte fridage, hvilket mange benytter til at rejse til Miami Beach eller lignende byer for at feste.

- Vi ser for meget spring break-aktivitet, siger den lokale borgmester Dan Gelber til CNN.

- Vi har et problem med for mange mennesker, der kommer her for at slå sig løs.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Politiet foretog 100 anholdelser i weekenden. Foto: Marco Bello/Ritzau Scanpix

I en anden artikel kalder Peter Hotez, der er ekspert i global sundhed ved Baylor College, situationen for 'den perfekte storm'. B117-varianten er nemlig på fremmarch i Florida, og professoren mener, at de unge risikerer at tage virussen med til deres hjemstat.

Mere end 500.000 amerikanere er døde med coronavirus, mens lidt over 20 procent af befolkningen har fået første vaccinestik.

Miami Beach er ofte favoritdestinationen, når unge amerikanere tager på spring break for at få et afbræk fra studielivet. Foto: Maria Alejandra Cardona/Ritzau Scanpix

