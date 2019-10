Spritstiv apoteker skabte terrorfrygt på fly

En meget fuld apoteker bragte et helt fly ud af fatning, da han i 11.000 meters højde begyndte at råbe op om livet efter døden og muslimske principper.

Det har nu kostet ham seks måneders fængsel. Det skriver Manchester Evening News.

37-årige Muhamed Azam, som til dagligt arbejder som apoteker og er far til seks børn, rejste i maj måned med nogle venner fra Manchester til Marokko. De skulle på en rigtig mandetur, derfor havde de nok fået lidt for meget indenbords, inden de tog afsted.

Se også: Ferieparadis indfører ny lov: Fængsel for at dyrke sex

Vidner beskriver i hvert fald, at Muhamed Azam var meget højrøstet og uhøflig lige fra starten af flyveturen, men det var først, da han blev nægtet en drink, at han blev ubehagelig.

Apotekeren kunne ikke nøjes med et glas appelsinjuice og forlangte i stedet en hel flaske. Han prøvede at bilde stewardesserne ind, at han var diabetiker og derfor havde brug for juicen. Det viste sig at være løgn.

Da stewardesserne ikke ville efterkomme hans ønske, beskyldte han dem for at være racister. Herefter begyndte han at råbe op om 'muslimske principper' og 'livet efter døden'. Han skældte også ud på kaptajnen og sparkede til sædet foran ham. Senere fandt man en tom flaske duty-free vodka under hans sæde. Hans venner prøvede at få ham til at stoppe, men det lykkedes ikke for dem.

Se også: Ugifte turister kan nu sove sammen i Saudi-Arabien

Da flyet ankom til Marrakesh i Marokko stod politiet klar til at anholde ham.

Værste passager nogensinde

- I mine 27 år som stewardesse har jeg haft med mange forskellige problemer at gøre ombord på fly. Denne person var en af de værste. Han opførte sig truende og intimiderende, og han gjorde både passagerer og personale meget utrygge. Han var tydeligvis fuld. Folk er generelt nervøse, når de flyver, og hans opførsel gjorde det helt klart værre, siger stewardessen Donna Bayley i en udtalelse i retssagen.

Da personalet på flyet bad manden om at stoppe sin dårlige opførsel, nægtede han.

- Han stod i gangen og råbte: 'Jeg er apoteker. Jeg arbejder hårdt for mine penge. I skal fucking ikke fortælle mig, hvad jeg skal gøre', siger Donna Bayley.

Se også: 12-årig tvunget til at fjerne hijab i lufthavnen

Andre forseelser

Det var ikke første gang, at Muhamed Azam havde været i kontakt med politiet på grund af alkohol. Han havde otte andre forseelser blandt andet spirituskørsel og gadeuorden.

Muhamed Azam indrømmede sin dårlige opførsel, men forsøgte at få mildnet straffen.

Men dommer Martin Rudland ved Manchester Magistrate Court var ikke villig til at lade ham slippe og idømte ham derfor seks måneders fængsel.

- Autoriteter er tydeligvis et problem for dig. Selv som ædru, ved dit sidste møde for prøveløsladelse, kaldte du en fra kabinepersonalet for en ko. Din mangel på indsigt og umodenhed skinner igennem. Kun en dom med afsoning vil gå. Lad dette være en lærestreg for dig, sagde dommeren ifølge Manchester Evening News.

- Overtrædelser, som finder sted i 11 kilometers højde, er meget alvorlige, og selv små hændelser kan have katastrofale følger. Der må være en passende straf, så andre kan afskrækkes fra at gøre det samme, sagde Martin Rudland.

Se også: Turist risikerer 5 års fængsel: Kaldte Egypten 'lorteland' på Facebook