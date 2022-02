Spytter på og kaster kaffe efter lufthavnspersonale

Hver anden passagerservicemedarbejder i de danske lufthavne har oplevet chikane inden for de seneste 12 måneder, viser ny undersøgelse

Ifølge fagforbundet HK Privat er passagerservicemedarbejdere i de danske lufthavne den arbejdsgruppe, der oplever mest chikane i landet.

Det skriver HK Privat i en pressemeddelelse.

Udmeldingen kommer som reaktion på en ny undersøgelse fra Arbejdstilsynet.

Den viser, at knap hver anden passagerservicemedarbejder i de danske lufthavne har oplevet chikane inden for de seneste 12 måneder.

- Vi har eksempler på ansatte, der er blevet spyttet på, fået kastet kaffe efter sig og er blevet taget fat i, siger Henrik Meiner, fællestillidsrepræsentant i HK Luftfart SAS, i pressemeddelelsen.

Ifølge undersøgelsen har 48 procent af luftfartspersonalet herhjemme været udsat for chikane af kunder og passagerer i perioden.

I samme periode har knap 37 procent i samme jobgruppe været udsat for trusler om vold på arbejdet.

Blevet værre under corona

Henrik Meiner peger på, at coronapandemien har bidraget til endnu mere chikanerende adfærd blandt flypassagererne.

- Mange passagerer er generelt stressede, når de er i en lufthavn, men det er blevet værre under corona med retningslinjer, krav om gyldige test, dokumenter og så videre, siger han og fortsætter:

- Det har accelereret niveauet af ubehagelige oplevelser.

HK Privat har cirka 1500 medlemmer i HK Luftfart. Størstedelen af dem har jobfunktioner som informationsmedarbejdere på gulvet samt personale i indtjekningsskrankerne og ved afgangsgatene.

Genkender problemet

TV 2 Syd har været i kontakt med Christoph Kremer, der er tillidsrepræsentant i Billund Lufthavn.

Han genkender problemstillingen, men mener ikke, at problemet er af så omfattende karakter i netop Billund Lufthavn, som undersøgelsen fra Arbejdstilsynet indikerer.

- Jeg kan ikke sætte tal på det, og om det passer med Billund, kan jeg ikke svare på med sikkerhed. Det er ikke altid, at jeg får det at vide, hvis det sker, men min oplevelse er ikke, at det sker hver dag eller hver uge, siger han til TV 2 Syd.