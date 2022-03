Sri Lankas hellige elefant er død

Befolkningen i Sri Lanka er i stor sorg, efter landets mest hellige elefant er gået bort.

Det skriver flere internationale medier, herunder The Guardian.

Hanelefanten hed Nadungamuwa Vijaya Raja og blev populært kaldt Raja. Den blev betragtet for at være den mest tamme elefant i hele Asien.

Da nyheden om Rajas død var ude, samledes hundredvis af srilankanere ved elefantens bopæl i udkanten af Sri Lankas hovedstad Colombo for at se den afdøde elefant.

Vigtig elefant under optog

Raja blev 68 år og blev i en tidlig alder udvalgt til at være den vigtigste af 100 elefanter til at medvirke i et årligt optog, hvor Raja skulle bære et et gyldent skrin med buddhistiske relikvier på ryggen.

Ifølge traditionen er det kun særligt udvalgte elefanter, der må medvirke i det hellige optog, og de udvælges blandt andet på baggrund af fysiske træk som at have en flad ryg og buede stødtænder.

Raja blev anset for at være så vigtig, at han under det 90 kilometer lange optog havde sin egne sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Blandt andet skulle en militærenhed beskytte elefanten, mens optoget stod på.

Nationalskat skal udstoppes

I forbindelse med Rajas død har Sri Lankas præsident, Gotabaya Rajapksa, erklæret elefanten for at være en 'nationalskat'.

I samme ombæring annoncerede præsidenten, at Raja skal udstoppes for at blive bevaret for eftertiden.

Det er ikke første gang, at en hellig elefant mindes under de omstændigheder. Rajas forgænger, som også hed Raja, blev ligeså udstoppet og bevaret efter sin død og står nu udstillet på sit eget museum i Temple of the Sacred Tooth i Sri Lanka.

