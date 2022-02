Står i kø til at købe sommerhuse

Mulighederne for at sælge sit sommerhus er gode lige nu

Coronapandemien har sat godt skub i markedet for sommerhuse, og det tyder på, at udviklingen fortsætter ind i 2022.

Det viser de seneste tal fra ejendomsmæglerkæden RealMæglerne, der beror sig på egne statistikker samt salgstal fra Boligsiden.dk.

Her fremgår det, at der i løbet af de første fire uger af 2022 blev solgt 34 procent flere sommerhuse end gennemsnittet for perioden fra 2015 til 2021.

Ifølge Preben Merrild Angelo, adm. direktør hos RealMæglerne, er salget af sommerhuse dog ikke på niveau med det, man oplevede i 2021, hvor 'alle rammer blev sprængt'.

Han hæfter sig dog ved, at det allerede nu viser sig, at der er for få sommerhuse til salg til at imødekomme den store efterspørgsel.

Den store interesse for sommerhuse betyder også, at kvadratmeterprisen formentlig vil forblive tæt på det høje niveau, som man så i 2021.

Og det kan måske vise sig at være en fordel for dem, som erhvervede sig et sommerhus i 2021, men som nu har fortrudt.

- Der skete rigtig meget i 2021, og man skulle ikke vente for længe, hvis man kiggede på sommerhus. Derfor ser vi også, at nogle har fortrudt. De slog måske til lige hurtigt nok, siger Preben Merrild Angelo i en pressemeddelelse.

- Til alt held for dem, der ikke ser sommerhuset i et længerevarende perspektiv, kan de stadig nå at sælge igen, fordi der fortsat er høj efterspørgsel og lavt udbud, og derfor vil kvadratmeterpriserne heller ikke falde de 5-10 procent, vi ellers havde forventet i 2022.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Er du på udkig efter et sommerhus, så kan du se her, hvordan du gør det bedste køb