Står til klækkelig bøde: Turist ridser initialer i Colosseum

Sjældent har der været så stille i Colosseum som i år. Men lidt sker der alligevel i romernes blodige legeplads, hvor en 32-årig turist fra Irland forleden kunne høres ridse sine initialer ind i det skrøbelige murværk.

Det skriver den italienske avis La Repubblica.

Det var sikkerhedspersonalet ved Colosseum, der opdagede manden, mens han stod ved en søjle i gladiatorarenaens nederste niveau og makkede med en skarp genstand.

Bøde på 150.000 kroner

Nu venter der efter alt at dømme en klækkelig bøde til den irske turist.

Endnu har italiensk politi ikke meldt ud, hvordan de har tænkt sig at straffe manden, men tidligere er en russisk turist blev dømt til at betale 150.000 kroner for en tilsvarende forseelse i den italienske hovedstad.

Russeren brugte en skarp sten til at ridse et 'K' i gladiatorarenaens indre murværk. Bogstavet var på størrelse med et A4-ark, skriver Independent.

Folk har en skæv opfattelse

Colosseum har det i det hele taget med at få besøg af turister med tvivlsomme tilbøjeligheder. Independent beskriver en episode i 2015, hvor to unge kvinder fra Californien blev taget i at skære deres initialer ind i Colosseum.

- Der er forskel på, hvordan folk opfatter kultursteder, udtalte en talsmand for overvågningen af Roms arkæologiske arv i den sammenhæng.

- Museer bliver behandlet som kirker, hellige steder med genstande af stor værdi, mens Colosseum bliver set på som en ufuldstændig bygning, der allerede er blevet røvet.

