Stangstiv mor slog TUI-ansat i skridtet: Nu skal hun i fængsel

En 51-årig kvinde ved navn Helen Butcher havde fået lidt for meget rødvin, vodka og gin indenbords, da hun sidste år gik amok på et fly fra Manchester i England til ferieøen Kos i Grækenland.

Kvinden, der rejste med sin datter, blev nemlig så fuld og højrøstet, at de øvrige passagerer på flyet ikke kunne holde ud at høre på hende, og en steward derfor måtte bede hende om at være stille, hvilket blot fik hende til at svine stewarden til og slå ham i skridtet.

Det skriver flere britiske medier - heriblandt Mirror.

Hændelsen skete den 27. juni sidste år, men det er først nu, at dommen er faldet over den 51-årige brite, der kan se frem til at spendere de næste 21 uger bag tremmer efter at have tilstået både fuldskaben samt sin truende og voldelige adfærd i retten i Manchester.

Ifølge Mirror var Helen Butcher så højrøstet og brugte så mange bandeord om bord på flyet til Kos, at flere forældre var nødsaget til at holde deres børn for ørerne, og at flere passagerer græd.

Da stewarden bad hende om at dæmpe sig, tog hun angiveligt først fat i hans ansigt og svinede ham til, hvorefter hun slog ham i skridtet og sagde: 'Det er ligemeget, for du er jo alligevel bøsse'.

Se også: Har fået nok af spritstive ferieturister: Alkoholbegrænsninger på vej i spanske lufthavne

En halv flaske vin i bilen til lufthavnen

Den 51-årige blev anholdt, da flyet landede i Grækenland, og i retten kom det frem, at Helen Butcher havde drukket en halv flaske vin i bilen på vej til lufthavnen, hvorefter hun havde drukket to glas vodka samt en gin og tonic om bord på flyet.

Derudover fandt politiet i Grækenland en flaske vodka i kvindens taske, som hun dog nægter at have drukket af på flyet.

- Den tiltalte havde problemer med at finde plads til sin håndbagage, og det fik hende først til at være uhøflig mod andre passagerer, lød det fra dommeren i retten, som fortsatte:

- Kabinepersonalet begyndte derefter at servere drinks, og hun bestilte en gin og tonic, men da Tom Briers (stewarden, red.) rykkede videre til næste række, slog tiltalte ham i kønsorganerne, hvorefter hun sagde, at det ikke betød noget, fordi han alligevel var bøsse.

Helen Butcher indrømmmede - gennem sin forsvarsadvokat - i retten, at hun længe har haft problemer med alkohol, og at hun beklager sin opførsel:

- Hun forstår, at hendes opførsel var utilgivelig, og hun undskylder over for personalet og passagererne, der blev berørt af hendes opførsel. Hendes far er død af bugspytkirtelkræft, og hun har brugt alkohol til at håndtere den hårde periode, lød det fra advokaten.

Se også: Europæisk lufthavn bandlyser tequila-shots