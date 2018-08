Stangstiv pilot forsinkede fly i ti timer

En pilot havde fået lidt for meget indenbords, da han onsdag satte sig til rette om bord på et fly fra hovedstaden i Nepal, Katmandu, til Dubai i De Forenede Arabiske Emirater.

Ifølge Fox News var den unavngivne pilot, der er ansat af flyselskabet 'FlyDubai', nemlig så påvirket af alkohol, at han var ude af stand til at flyve, hvilket betød, at flyvningen blev forsinket i ti timer.

Det amerikanske medie skriver desuden, at det angiveligt var kaptajnens co-pilot, der råbte vagt i gevær, fordi han havde mistanke om, at hans kollega var påvirket af alkohol, hvilket en efterfølgende blodprøve bekræftede.

Det siger flyselskabet

Flyselskabet har bekræftet hændelsen over for Fox News og udtaler, at de har en 'nultorence politik over for personale, der ikke overholder reglerne vedrørende alkoholforbrug'.

Selskabet påpeger desuden, at de beklager hændelsen, og at de uddelte mad og drikkevarer til de berørte passagerer, som blev forsinket i ti timer.

- Vi beklager, at vi har forsinket deres rejse, men vores passagerers og vores personales sikkerhed er vores førsteprioritet, siger en talsmand til det amerikanske medie.

Det er uvist, præcis hvilke konsekvenser hændelsen får for den alkoholpåvirkede pilot.

