Startede stor smittekæde: Turister tog på ølbar trods positiv coronatest

To franskmænd tog i midten af august i byen i Reykjavik, selv om de kort forinden var blevet testet positiv for coronavirus og havde fået besked på at gå i karantæne.

Det skriver det islandske medie Visir.

Nu mener de islandske myndigheder at kunne spore omkring 100 tilfælde af coronavirus tilbage til franskmændene.

Besøgte to ølbarer

'Den franske virus', kalder Islands chefepidemiolog Thorolfur Gudnason den variant af coronavirus, der er blevet bragt til vulkanøen af de to turister - og nu altså har startet en stor smittekæde.

Ifølge de islandske myndigheder nægtede det franske par at gå i isolation. I stedet besøgte de ølbarerne The Irishman Pub og BrewDog i Reykjavik.

- Jeg har fået at vide, at det var svært at få dem til at følge instruktionerne, forklarer Thorolfur Gudnason til den lokale avis.

- Meget mere kan jeg ikke sige.

Se også: Australiere i udlandet kan ende som flygtninge

Opblussen i coronapatienter

Bøden for at overtræde Islands coronarestriktioner strækker sig fra 2300 til 11.500 kroner. Omgår man et påbud fra myndighederne om at gå i karantæne, risikerer man at skulle have helt op til 23.000 kroner op af lommen.

Island har haft 2561 smittede og 10 dødsfald med coronavirus, skriver Worldometer.

Ligesom i resten af Europa er den dødelige virus begyndt at vinde terræn på Island. Således er der den seneste uge blevet registreret 306 nye coronapatienter.

Se også: Står til klækkelig bøde: Turist ridser initialer i Colosseum