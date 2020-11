Statsledere vil stoppe skirejser i hele Europa

Tyskland tilslutter sig Frankrig og Italien, der vil lave en fælles EU-aftale om at lukke alle skiresorts mellem jul og nytår

En alliance former sig blandt EU’s statsledere, og den er skidt nyt for alle, der går med planer om at fejre jul og nytår på en af Europas snedækkede toppe.

Først sagde Italiens premierminister Giuseppe Conte, at det ikke skal være tilladt at stå på ski i hans land i juledagene og opfordrede andre alpelande til at følge trop.

- Det her er et europæisk problem, sagde han.

Så meldte Frankrigs præsident Emmanuel Macron sig i koret af bekymrede statsledere, der nu får tilgang af den tyske forbundskansler Angela Merkel.

- Jeg vil sige ærligt, at det ikke bliver let. Men vi er nødt til at prøve, siger hun.

Det skriver BBC.

Smittetallene var høje i blandt andet Frankrig og Italien i midten af oktober, men i det franske er tallene nu på vej ned. Alligevel er skisæsonen udskudt i begge lande. Video: AP, Reuters

Hele Europa kan ende i Schweiz

Dermed støtter statslederne i Centraleuropas tre mest magtfulde lande alle forslaget om en fælles EU-aftale om at lukke skisportssteder mellem jul og nytår.

Tanken er at udsætte skisportssæsonen, der normalt bliver skudt i gang i november, til et tidspunkt i begyndelsen af det nye år. Giuseppe Conte har nævnt 10. januar.

I Østrig er regeringen langt fra glade for forslaget og kræver økonomisk kompensation, som kan løbe op i milliarder af euro, skriver BBC. Her slås man i forvejen med sagsanlæg fra de tusindvis af Ischgl-turister, der i marts blev ofre for det populære skiområdes uheldige rolle som arnested for smittespredning i Europa.

Til gengæld er der ingen udsigt til, at Schweiz lukker sine skiløjper, hvor skilifterne flere steder allerede er i gang med at fragte skiløbere op ad bjergsiderne. Landet er ikke medlem af EU og kan derfor være ligeglad med Conte, Macron og Merkel.

