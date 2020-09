Statue af Melania Trump blev vandaliseret - nu er den genopført

Ukendte gerningsmænd afbrændte i juli en træskulptur af Melania Trump, som er opført ved den amerikanske præsidentfrues fødeby Sevnica i Slovenien.

Tre måneder senere er statuen blevet genopført - denne gang i bronze.

Det skriver CNN.

Statuen blev oprindeligt afsløret i juli 2019. Hvor meget den ligner den amerikanske præsidentfrue, er der nok delte meninger om. På sociale medier er den blandt andet blevet sammenlignet med et fugleskræmsel.

Kunstneren bag: Det var ikke mig

Det er en den amerikanske kunstner Brad Downey, der står bag statuen.

Han har tidligere forklaret, at han blev inspireret til at lave statuen på grund af den selvmodsigelse, der efter hans mening ligger i, at den amerikanske præsident Donald Trump er gift med en udlænding, når han samtidig har som en af sine mærkesager at slå hårdt ned på indvandring.

Til venstre den nye statue i bronze – til højre den gamle i træ. Foto: Jure Makovec/Ritzau Scanpix

Det er stadig uopklaret, hvem der stak ild til den første udgave af skulpturen.

Slovensk politi har spekuleret i, om det var Brad Downey selv, men det afviser kunstneren.

- Det var ikke mig. Jeg elskede statuen, siger Brad Downey til CNN.

Turistmagnet med Melania-souvenirs

Faktisk har Brad Downey ikke lavet den nye statue med egne hænder. I stedet har han hyret en slovensk rørlægger, der skærer skulpturer med en motorsav i sin fritid, til at klare opgaven for sig.

Den nye statue har fået samme placering som originalen. Foto: Jure Makovec/Ritzau Scanpix

Statuen står opført samme sted som originalen - i slovenske Sevnica.

Ifølge Guardian har den lille by, hvor Melania Trump voksede op, udviklet sig til lidt af en turistmagnet for fans af den amerikanske førstedame. Ikke nok med at byen nu igen kan præsentere en statue af Melania Trump for tilrejsende, så kan man også købe alverdens snacks og souvenirs - for eksempel Melania-kager og Melania-hjemmesko.

Den afbrændte og stærkt forkullede udgave af Melania Trump-statuen kan stadig ses.

Den vises i øjeblikket på en udstilling med titlen 'F ** k Off Illusion' i den slovenske by Kroper.

