Statue vandaliseret ved populær turistattraktion

Ikke mange kirker har et så bemærkelsesværdigt bygningsværk som Markuskirken i Venedig.

Den romerskkatolske domkirke i den italienske storby er med sin smukke byzantinsk-gotiske stil en af Italiens mest berømte seværdigheder.

Dog bliver lokale og turister i gondolbyen i øjeblikket mødt af et noget andet syn end normalt, hvis de bevæger sig hen omkring den verdensberømte bygning med det officielle navn 'Basilica Cattedrale Patriachale di San Marco'.

Fire lømler valgte nemlig forleden at sprøjte rød maling på en af de to løve-statuer, der står uden for den populære turistattraktion.

Det skriver det italienske nyhedsbueau ANSA.

Ifølge nyhedsbueauet var det lokale borgere, der lørdag alarmerede politiet, fordi marmorstatuens øjne og løvemanke pludselig var blevet farvet røde.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Markuskirken er en af Venedigs mest populære turistattraktioner. Foto: Arkiv

Se også: Nationalpark raser: Turister ødelægger dinosaur-spor

Studerende tilbageholdt

De to løver står placeret på et lille torv ved kirken og er en yderst populær turistattraktion for især børn. De blev bygget af Giovanni Bonazza helt tilbage i 1722.

ANSA skriver, at videovervågningen ifølge det lokale politi fangede gerningsmændene på fersk gerning, og allerede søndag var de fire formodede lovbrydere - to mænd og to kvinder - identiciferet.

Tre af dem er angiveligt nu i politiets varetægt til yderligere afhøring. De er ifølge ANSA alle tre studerende.

Dyster dom over ikonisk bygning: Redningen er håbløs