Stenrige briter truer abes overlevelse

Tapanuli-orangutangen har ingen steder at flygte. Den lever kun ét sted. Det er i Batang Toru-skoven på øen Sumatra i Indonesien.

Desværre for den truede orangutang er skovens undergrund fyldt med guld, og derfor har området i årevis været et klondike for guldgravere.

Nu kan The Telegraph afsløre, at den stenrige Keswick-familie, hvis formue har rødder i victoriatiden, er aktiv i minedriften, som truer med at udrydde tapanuli-orangutangen.

Med en bestand på blot 800 individer er tapanuli-orangutangen verdens mest sjældne menneskeabe.

En helt ny art

Tapanuli-orangutangen blev opdaget i 1997, men det var først i 2017, at man fandt ud af, at den ikke hørte ind under de tidligere kendte orangutang-arter.

Der var tale om en helt ny art.

- Der findes kun syv menneskeabe-arter, foruden os. Så det er meget spektakulært at kunne tilføje en ny art på listen, lød det dengang fra professor Serge Wich, der var med til at gøre opdagelsen, til BBC.

Opdagelsen var den første af sin slags i 100 år og stjal ugens overskrifter i medierne.

Foruroligende at høre

Med opdagelsen i 2017 stod det også klart, at tapanuli-orangutangen er den af verdens menneskeaber, som er i størst fare for at uddø.

Derfor møder det i Telegraph-artiklen også kritik fra både den britiske regering, miljøorganisationer og eksperter, at en britisk virksomhed er indblandet i den triste affære.

- Det er foruroligende at høre, at en førende virksomhed fra Storbritannien profiterer på skovrydning i Indonesien. Især fordi britiske velgørenhedsorganisationer indsamler penge for at hjælpe orangutangen med at overleve, siger den berømte primatolog Ian Redmond.

Udvider minedrift

Keswick-familien købte Martabe-guldminen i 2018, kun få måneder efter identificeringen af tapanuli-arten, og har siden udvidet udgravningerne, så de rækker dybere ind i abernes habitat.

Ifølge The Telegraph er der i den mellemliggende periode blevet ryddet 8,67 hektar skov i området, hvilket man kan se på satellitbilleder.

En talskvinde for Jardine Matheson, der står i spidsen for Keswick-dynastiet, afviser over for The Telegraph, at minedriften er i strid med de britiske myndigheder retningslinjer og indonesisk lov.

