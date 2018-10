Stewardesse falder ud af fly og får åbent benbrud

Den 52-årige stewardesse forsøgte at lukke flydøren, da hun faldt ned på startbanen og kom voldsomt til skade

En 52-årig stewardesse kom mandag morgen voldsomt til skade, da hun faldt ud af et Air India-fly fra Mumbai-lufthavn i Indien.

Det skriver BBC.

Ifølge det britiske medie var stewardessen ved navn Harsha Lobo i gang med at lukke flydøren inden takeoff mod den indiske by Delhi, da hun snublede og faldt direkte ned på den asfalterede startbane.

I det voldsomme styrt fik den 52-årige et såkaldt åbent benbrud, hvilket vil sige, at hudens overflade bliver brudt, og at man kan se gennem hud og muskler og direkte ind til knoglebruddet.

Harsha Lobo blev i første omgang behandlet for sine skader i lufthavnen, men blev efterfølgende transporteret til yderligere lægebehandling på et nærliggende hospital.

- Hun er ved bevidsthed og tænker umiddelbart klart, men har fået sig et åbent benbrud på knoglerne på den nederste del af hendes højre ben, og derudover har hun pådraget sig adskillige mindre skader, lød det mandag fra lufthavnens talsperson.

Flyselskabet, Air India, bekræfter hændelsen, som de kalder 'uheldig'. De undersøger i øjeblikket sagen nærmere for at sikre, at den slags episoder kan undgås i fremtiden, skriver BBC.

Se også: Her går jagten på det perfekte billede helt galt

Paniske passagerer brækker knogler efter bombetrussel

Det er bestemt ikke første gang, at rejsende brækker knogle i forbindelse med at falde - eller hoppe - ned fra fly.

I maj måned gik en chokerende video viralt, hvor man kunne se skrækslagne passagerer hoppe samt falde ned fra vingen på et fly fra den asiatiske ø Borneo.

På flyet havde en 26-årig mand truet med, at der var en bombe om bord, hvilket fik adskillige af de 189 ombordværende passagerer til at gå i komplet panik.

Det medførte desuden, at en af passagererne åbnede nødudgangen, hvorefter mindst ti paniske passagerer valgte af hoppe fra den høje distance fra flyets vinge og direkte ned på asfalten.

Se de paniske passagerer springe fra vingen her. Video: Twitter/@GerryS

Otte passagerer blev efterfølgende fragtet til hospitalet med brækkede knogler samt hovedskader.

Politiet undersøgte efterfølgende flyet, men fandt ingen sprængstoffer. Den 26-årige mand blev dog anholdt for den falske bombetrussel, og det samme gjorde den passager, som åbnede nødudgangen og skabte unødig kaos.

- En bombetrussel er ikke en gyldig grund til at forcere nødudgangen uden flypersonalets accept, lød det dengang fra flyselskabets talsmand, Danang Mandala, som desuden fortalte, at flyet stod stille i tre timer, før det endelig kom på vingerne.

Her ses det to-cifrede antal passagerer stå på flyets vinge tilbage i maj måned.

Se videoen: Paniske passagerer brækker knogler efter bombetrussel