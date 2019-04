Stewardesse tabte drinks ud over direktøren: - Er jeg fyret?

'Jeg ønskede at falde død om', tænkte stewardessen, efter hun tabte en hal bakke drikkevarer ud over direktøren for det flyselskab, som hun er ansat hos

Når man har en rigtig dårlig dag på kontoret, er det ganske ærgerligt, hvis ens uheld går ud over direktøren for det firma, man er ansat i. Men det var faktisk præcis situationen for den 28-årige stewardesse Maddie Peters, som arbejder hos American Airlines, da hende og resten af kabinepersonalet på flyet fra Phoenix til Dallas havde selskab af American Airlines direktør, Doug Parker.

Det fortæller NBC News.

- Vi vidste, han ville være ombord, og at vi skulle opføre os eksemplarisk, fortæller Peter til NBC News.

Her går jeg: Flamingo forsinker fly i spansk lufthavn

Da stewardessen skulle tilbyde drikkevarer til passagererne på første klasse, stoppede personen i flyets mellemgang foran Peters pludselig brat op og tog et skridt bagud, så vedkommende skubbede til den bakke, stewardessen havde fyldt med drikkevarer. På uheldig vis endte halvdelen af drikkevarerne med at flyve ud over Peters selv, mens den anden halvdel landede på Doug Parker, altså direktøren.

- Jeg ville bare falde død om lige der, skriver Peters i et Instagramopslag, hvor hun også deler et billede af hende og direktøren.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Heldigvis for stewardessen tog direktøren episoden med et smil, inden han efterfølgende henvendte sig til Peters for at berolige hende.

- Jeg spurgte; 'Er jeg fyret?', men han svarede 'selvfølgelig ikke', fortæller hun til NBC News.

Gjort et indtryk

I opslaget på Instagram fortæller Maddie Peters, at 'de fleste mennesker aldrig møder deres direktør, endsige bader dem med drikkevarer.'

Flypassager smed mønter på fly og blev anholdt: 'Svigermor insisterede'

Men stewardessen mener altså, at det var for god en historie til ikke at dele den.

- Da han skulle ud af flyet, fortalte han mig, at han aldrig vil glemme mig.. Jeg gætter på, at det er en god ting, ikke?, skriver den uheldige stewardesse i Instagram-opslaget.