Stewardesser sat på slankekur

De fleste arbejdsgivere vil gerne have, at deres medarbejdere er sunde og raske.

Nogle vil også gerne have, at de er i god form.

En virksomhed, der gerne vil have det, er det statsejede flyselskab Air India. De har besluttet sig for at servere en såkaldt low-fat diæt for deres kabinepersonale, når de er på arbejde. Det skriver Times of India.

Air India udtaler selv, at alle retter i menuen er lave på kolesterol og fedt.

- Dette initiativ vil hjælpe vores medarbejdere med at være sunde og i form, siger en talsperson til Times of India.

Retterne vil ifølge flyselskabet være indiske og bestå af råvarer som æggehvide, grøntsager og bønner.

Fyrede 125 medarbejdere

I 2015 kom det frem, at Air India havde advaret 600 overvægtige medarbejdere i kabinepersonalet om, at de skulle komme i form inden for en vis tidsperiode. Hovedparten var kvinder over 50 år.

Flyselskabet krævede, at personalet holdt en vægt indenfor grænserne af den normalvægtige BMI, hvis de ville fortsætte med at flyve.

For noget af personalet lykkedes det ikke at komme ned i vægt, derfor besluttede Air India at fyre dem med argumentet om, at det var af hensyn til sikkerheden. 125 blev fyret.

Det var ikke første gang, at Air India fyrede overvægtige medarbejdere.

I 2009 fyrede flyselskabet ni kvinder, fordi de vejede for meget. Kvinderne tog sagen i retten, men sagen faldt ud til Air Indias fordel.