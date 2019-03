Stig sur på Sunweb: - Det er tyveri

Rejseselskabet kræver ifølge Stig en alt for høj ekstrapris for Stigs søns deltagelse i skiferien

Stig og hans familie er netop kommet hjem fra en dejlig skiferie til Les Deux Alpes i uge otte.

Men ferien startede alt andet end idyllisk, for kort inden afrejsen endte Stig i en strid om prisen på indkvarteringen med sit rejseselskab.

Stig havde gennem Sunweb lejet et stort chalet med plads til 14 personer. Transporten derned stod familien selv for, da de valgte at køre til Frankrig.

Stor ekstrapris for at give sønnen en seng

I oktober bestilte Stig rejsen til familien på i alt 12 personer, og prisen var fordelt på en pris pr. person på henholdsvis 6.889 kroner for ti personer og 6.573 kroner for de sidste to personer, som fik rabat på liftkortet på grund af deres alder. Samlet 82.036 kroner for hytten uden pension og med liftkort.

- Da vi ved bestilling var i tvivl om, hvorvidt vores søn kunne komme med på grund af eksamen på universitetet, undlod vi ham. Der var ingen grund til at betale for et liftkort, der eventuelt ikke blev brugt. Hytten var jo betalt, og der var plads til yderligere to personer, så det ville være omkostningsfrit at tage ham med, da vi selv står for transporten, fortæller Stig til Ekstra Bladet.

Men her blev han klogere.

For da Stigs søn alligevel kunne komme med til Frankrig, opstod problemet med Sunweb.

- Jeg kontaktede Sunweb for at høre, om der var sengelinned til ham, og om der var et gebyr for det, da det kun står som inklusiv på bestillingen. Liftkortet kunne vi jo selv købe til ham, siger Stig.

Imidlertid blev opkaldet til Sunweb dyrt for Stig. For nu ville rejseselskabet have 6.500 kroner for sønnens deltagelse.

- Jeg var målløs, men fik forklaringen, at priserne jo var pr. person. Sunweb henviser til deres betingelser og vil derfor have prisen pr. person en gang til for min søn, fortæller Stig, som selv tjekkede chaletet på en hotelportal.

- Vi fandt hytten på booking.com, og ligegyldig hvilken periode, man vælger, så er prisen den samme, om du er én, 12 eller 14 personer.

Prisudregning for Chalet Prestige Lodge Ekstra Bladet har fundet følgende priser for Stigs hytte inklusiv liftkort på Sunwebs hjemmeside. Eksemplet er fundet ved at søge på en vilkårlig dato, her den 16. marts 2019. * Pris for hytten inkl. liftkort for 2 personer: 38.458 kroner * Pris for hytten inkl. liftkort for 8 personer: 50.152 kroner * Pris for hytten inkl. liftkort for 14 personer: 61.866 kroner Prisdifferencen mellem de tre eksempler med forskelligt deltagerantal passer præcist med 1.950 kroner mere pr. person, som bor i hytten. Det svarer til prisen på et liftkort på 255 euro i Les Deux Alpes i uge 8. Hvis man fravælger at booke et liftkort gennem Sunweb fraregner rejseselskabet 1.309 kroner pr. person, så hvis man antager, det er Sunwebs indkøbspris hos skiliftselskabet, så efterlader det mere end 600 kroner pr. person til Sunweb til at dække udgifter til linned, håndklæder, forbrug og slitage af hytte. Sunweb afviser dog, at man kan regne prisen ud på den måde.

Advokat gik ind i sagen

Stig bad derfor sin advokat se på sagen, og hun skrev i et brev til Sunweb:

'Det må bestrides, at prisen opgøres individuelt pr. person og uafhængigt af prisen for leje af hytte, hvilket ej heller fremgår af den indgåede aftale. Der er i denne sag tale om forbrugere, der har booket en skihytte inkl. liftkort. Det har ingen steder i aftalegrundlaget eller på Sunwebs hjemmeside været tydeligt for forbrugerne, at prisberegning sker som af jer anført'.

Advokaten skriver endvidere, at Stig er: 'Helt indforstået med, at Sunweb vil kunne kræve et rimeligt gebyr for at notere en ekstra deltager. Der kan imidlertid ikke ske en ny beregning af prisen, her svarende til en merpris på kr. 5.200 kroner (prisen for hytten uden liftkort, red.) for en sengeplads, som min klient allerede har betalt for'.

Sunweb fastholder kravet

Sunweb svarede også skriftligt tilbage:

'Det er normal kutyme, at prisen stiger ved en ekstra deltager. Vores priser er altid pr. person, og ikke en samlet pris pr. indkvartering. (...) Vi fastholder prisen for en ekstra deltager, og kravet bortfalder ikke'.

Og Sunweb præciserer i en ny mail, hvordan de opgør regnestykket:

'Hej Stig. Som aftalt får du her årsagen/betingelserne til, hvorfor vi opkræver 6.509 kroner for den 13. person. Jeg har indsat vores betingelser, hvorpå der står. Der vil ikke blive ydet prisnedsættelse ved ændring af billettype. Det vil sige, at når I ændrer fra 12 til 13 personer, ændrer I billettype, hvilket ikke medfører en prisnedsættelse for de eksisterende 12 personer, der har betalt og accepteret den forhenværende pris. Derudover kan du også læse, at det ikke er tilladt at have ekstra personer på værelset/i lejligheden, med mindre de har betalt dagspriser for dette. Alle disse regler og betingelser, har I godkendt ved betaling af depositummet'.

Skal betale for at byde gæster på kaffe

- Jeg ringede til den franske kvinde, som vi skulle melde vores ankomst til i Frankrig for at høre, hvor mange vi kunne være i hytten. Hun fortalte, vi kunne være 14, og der var både sengelinned og håndklæder til alle, siger Stig, som også fortæller, at han fik en besked fra Sunweb om, at hvis familien havde gæster, så skulle de også betale dagspris for dem.

- Så hvis jeg mødte en ven på løjpen og inviterede ham på kaffe i hytten, så skal jeg ringe til Sunweb og fortælle, at jeg har gæster i den hytte, jeg har betalt for, spøger Stig retorisk.

- Det er simpelthen så langt ude. Laver I gas med mig?

- Det er ikke rimeligt, og der er sikkert en masse andre mennesker, som bare dukker nakken og betaler - man kan jo ikke bruge andet ord for det end tyveri, siger Stig.

KONFRONTATION MED EMIL GLAHN, PRESSEANSVARLIG FOR SKIREJSER, SUNWEB

- Hvordan kan det være, man skal betale så meget ekstra for en person, der støder til, når der er plads til ham i hytten?

- Generelt er det sådan, at vores priser altid er pr. person, og det vil det være, uanset om der bor to eller 100 i en lejlighed.

- Hvis der havde været tilmeldt 13 personer fra starten, ville prisen så have været 6.500 kroner mere?

- Men det var der ikke. Jeg kan ikke fortælle dig, hvad prisen ville have været. Det kræver, jeg tilbagedaterer det, og det kan jeg ikke.

- Og når jeg så kigger på en dato i fremtiden - f.eks. den 16. marts, som er en tilfældig valgt dato, stiger prisen med 1.950 kroner for hver ekstra person, jeg tilføjer - og det passer med prisen for et liftkort. Det vil sige, prisen på hytten er uforandret. Den stiger jo ikke 6.500 kroner pr. person?

- Jeg vil ikke diskutere det enkelte eksempel med dig. Vores priser er ikke baseret på den enkelte indkvartering. Det er altid pr. person. Der er bare nogle uger, hvor prisforskellen er større pr. person end andre uger. Det afhænger i høj grad af, hvilken uge det drejer sig om.

- Kan du fortælle mig, hvad de 1.950 kroner går til, som det stiger for hver person?

- Nej, det kan jeg ikke. Men det kan jeg tale med vores gæster om.

- Så lad os sige, jeg gerne vil booke huset den 16. marts, hvad dækker beløbet på de 1.950 kroner pr. person?

- Det er sådan, vores pakke er skruet sammen. Jeg vil ikke begynde at dele rejsen op i de enkelte elementer. På den måde vil jeg jo også gøre dig opmærksom på, hvad vi tjener på vores rejser. Så det gør vi jo ikke.

- Hvilke ekstraudgifter har I ved, at en person sætter sig ind i en privat bil, kører til Frankrig og lægger sig i en seng i en hytte, som allerede er betalt?

- Vi har fælles betingelser, uanset om det er en hytte, et dobbeltværelse, en solferie eller en skiferie, så vi går ikke ind og laver specielle betingelser for den enkelte indkvartering.

- Men hvis de havde booket hytten og kun været to personer, så havde de vel betalt præcist det samme for hytten - altså grundprisen?

- Nej, det er ikke korrekt.

- Så det vil sige, det er en dårlig forretning for jer, hvis I lejer en hytte med plads til 14 personer ud til kun to personer?

- En dårlig forretning, det er måske sat lidt hårdt op. Nu går du ind og kigger på vores prisstruktur på de enkelte ting og igen, det vil jeg heller ikke diskutere med dig.

- Når man på andre bookingsites kan leje den samme hytte til den samme pris, uanset om man taster to, 12 eller 14 personer ind, er du så ikke bange for, man fravælger jer, fordi I har en mere rigid prisstruktur, hvor man betaler pr. person?

- Så håber jeg så, vi har nogle andre parametre, vi kan konkurrere på - eksempelvis servicen på destinationen. (Stig eller andre i hans familie blev ikke kontaktet af nogen medarbejdere fra Sunweb under sit ophold og bemærkede derfor ikke servicen på destinationen, red.)