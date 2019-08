Stiv stewardesse gik kold på job

En amerikansk stewardesse var så fuld, at hun ikke vidste, hvilken by, hun var fløjet til

Mange mennesker afslår at drikke i arbejdstiden. Men ikke en 49-årige stewardesse fra Wisconsin.

På et tidligt morgenfly den 2. august mellem Chicago og South Bend i Indiana, var hun så fuld, at hun ikke vidste, hvilken by, hun var landet i, da hun blev eskorteret væk af politiet. Hun troede stadig, at hun var i Chicago. Det skriver det lokale medie i Illinois Belleville News-Democrat.

En passager på flyet, Aron Scherb, fortæller til mediet, at stewardessen allerede inden afgang stødte ind i sæderne og passagerne, tabte ting og sagde sikkerhedsinstruktionerne utydeligt.

- Efter vi alle var ombord på flyet, og vi stadig var parkeret ved gaten, begyndte stewardessen på sikkerhedsinstruktionerne, som var meget utydelige. Efter cirka 10 sekunder stoppede hun og gjorde det aldrig færdigt, siger Aaron Scherb til Belleville News-Democrat.

Ifølge Aaron Scherb gik stewardessen kold inden flyet lettede.

Fyret og seks måneders fængsel

Da flyet landede stod lufthavnspolitiet klar til at tage imod stewardessen. Politiet undersøgte hende for helbredsmæssige problemer, men fandt ingen, skriver anklageren i retsdokumenterne. I stedet observerede politiet blodskudte øjne, utydelig tale, dårlig balance og alkohol-ånde.

På vej til fængslet, indrømmede stewardessen også, at hun havde drukket to vodka-shots inden arbejde. Ifølge anklagen mod hende, sagde nogle af passagererne, at 'de var bange for deres liv'.

Stewardessen er nu sigtet for offentlig beruselse samt at bringe passagerernes liv i fare. Hun står til fængsel i op til seks måneder, siger en talsperson fra St. Joseph Amts anklagemyndighed.

Air Wisconsin, hvor stewardessen arbejdede, udtalte torsdag, at hun 'ikke længere er ansat i firmaet'.

