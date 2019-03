Stjålet fra dette hotel? Levér tilbage og bo i præsidentsuiten

Turister snupper fra tid til anden en souvenir, når de har boet på et lækkert hotel - og hotellerne er fuldstændig klar over det.

Hos hotellet Roosevelt New Orleans, Waldorf Astoria, i USA har man valgt at udnytte sit 125. jubilæum til at få nogle af tingene tilbage igen.

Det skriver Travel and Leisure.

- Gennem de generationer, dette hotel har eksisteret, har vi hilst velkommen til millioner og millioner af gæster. Ofte har de gæster valgt at tage noget for at huske hotellet, når de forlader os, fortæller Tod Chambers, som er hotelbestyreren.

- I forbindelse med fejringen af hotellets 125-års-jubilæum tænkte vi, at det ville være et godt tidspunkt at nå ud til de millioner af gæster, potentielt, og sige, at vi ville elske at få nogle af disse ting tilbage, fortsætter han.

New Orleans er kendt for fejringen Mardi Gras. Foto: AP/Bill Haber

Ingen straf

Siden januar har hotellet derfor givet tidligere gæster muligheden for at returnere de stjålne genstande - uden nogen straf.

Og det har åbenbart resulteret i flere fantastiske fund.

Hotellet har blandt andet fået beton-statue, en antik ventilator, en masse glas, bestik, tallerkener og menuer fra diverse årtier så langt tilbage som i 1940'erne, samt et antikt barbord.

Statuen var dog ikke stjålet, men købt.

- I løbet af en renovations-periode var der beton-statuer foran hotellet. Nogle købte en af disse statuer på auktion, og de sendte os et billede af det i denne uge, fortæller Tod Chambers.

Signeret af Frank Sinatra

Der er dog én ting, hotelbestyreren virkelig gerne vil have tilbage. Og det er en dør. En dør fra hotellets berømte 'Blue Room,' som engang var et populært teater, hvor blandt andet Frank Sinatra og Ray Charles optrådte.

De berømte kunstnere signerede som regel døren efter deres koncert, men den forsvandt, efter orkanen Katrina raserede New Orleans i 2005.

- Nogle har den. Vi vil have den.

Du kan returnere genstande til hotellet til den 19. juli 2019, og vælger du at deltage i hotellets konkurrence, så vinder personen, der bringer den mærkeligste genstand ind, syv gratis overnatninger i den luksuriøse præsidentsuite.