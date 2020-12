Stjal flybonuspoint for millioner: Risikerer 20 års fængsel

Polsk statsborger er sigtet for at hacke flypassagerers konti med bonuspoint og sælge dem videre

Gennem næsten ti år har et mindre netværk af kriminelle stjålet flybonuspoint og solgt dem videre.

Netværket blev opdaget sidste år, og fem amerikanske statsborgere fra Texas, Oklahoma og Californien er sigtet i sagen for medvirken til hacking og videresalg af millioner af stjålne bonuspoint. Det skriver Standby.

Lederen af netværket menes at være en polsk statsborger, der tidligere i år blev begæret udleveret til USA. Polsk politi har holdt ham bag tremmer siden maj, men i sidste uge blev han endelig udleveret til Texas, oplyser mediet.

Den polske leder af ulovlighederne risikerer op til 20 års fængsel, mens de amerikanske medsammensvorne hver kan få op til fem år bag tremmer og en bøde på godt 1,5 millioner kroner, hvis de kendes skyldige.

Solgte til godtroende passagerer

Ifølge anklagemyndigheden i Texas foregik svindlen på den måde, at interesserede sendte bestillinger på konkrete flyrejser og betaling for flybilletten til deres kontaktperson i netværket, skriver Standby.

Bestillingerne blev videresendt til den polske hacker, der ordnede billetterne ved hjælp af de stjålne bonuspoint. Han sendte så et reservationsnummer tilbage, der kunne bruges til at udstede boarding pass.

Ifølge mediet blev de stjålne bonuspoint derudover solgt til umiddelbart intetanende passagerer bl.a. under påskud af, at pointenes ejermand ikke kunne nå at få dem brugt.

