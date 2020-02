Stjal ølkrus på ferien: Afleverer det tilbage efter 55 år

Mange mennesker gør noget i deres ungdom, som de fortryder, når de bliver ældre. Det ved en kvinde fra USA alt om. Men det er ikke alle, der ligesom hende, forsøger at råde bod på deres gerninger.

Celeste Sweeney fra Maryland var i 1965 på ferie i München. Byen er specielt kendt for sine oktoberfester med bayerske øl i lange baner, og derfor skulle Celeste Sweeney da også besøge bryggeriet Hofbräuhaus.

Dårlig samvittighed

Sweeney fortæller til CNN, at hun rejste rundt i Europa sammen med sin søster, da de blev 'overvældet af kådhed' i Hofbräuhaus ølhal.

- Vi endte med at tage ølkrusene som en souvenir fra den vidunderlige aften, siger Celeste Sweeney til CNN.

Men den dårlige samvittighed forfulgte hende. 55 år efter tyveriet sendte hun det derfor tilbage til bryghuset.

Hofbräuhaus tog ikke tyveriet så tungt. De syntes derimod, at det var fantastisk, at den nu 73-årige kvinde afleverede det tilbage og undskyldte for hendes ugerning. Derfor delte de det på Facebook.

- Stor overraskelse i dag på Hofbräuhaus: Vi fik en pakke fra USA. En gæst tog et ølkrus for 55 år siden og har nu sendt det tilbage til os. Kære Celeste, mange tak for din ærlighed! Selvfølgelig opbevarer vi med glæde dit krus sammen med dit fine kort. En vidunderlig historie fra Hofbräuhaus. Mange tak skal du have! skrev Hofbräuhaus på Facebook.

Forventede ikke opmærksomhed

Celeste Sweeney fortæller til CNN, at hun aldrig har brugt kruset, men alligevel har hun beholdt det Hun er nu gået på pension og er ved at rydde ud i gemmerne, da hun skal flytte til noget mindre. Derfor kom det også op til revision, hvad der skulle ske med kruset.

- Jeg tænkte, at jeg måtte sende det tilbage. Det skulle tilbage, hvor det hørte til, siger Celeste Sweeney til CNN.

Hun forventede ikke alt den opmærksomhed, og hun ville først bare sende det tilbage anonymt, men hun blev nødt til at oplyse sit navn og adresse for at sende pakken internationalt.

Ærlighed betaler sig

Det viser sig nu, at hendes ærlighed faktisk betaler sig. Hofbräuhaus har valgt at sende hende et nyt krus, som hun kan 'beholde med god samvittighed'. Samtidig har de givet hende tre ølkuponer, som hun kan bruge næste gang, hun kommer forbi München og bryggeriet.

Men Hofbräuhaus advarer dog andre fremtidige langfingrede øldrikkere. De får ikke samme behandling som Celeste Sweeney.

- Få ingen gode ideer om at tage ølkrus med hjem - I får ikke den samme pakke med posten! Skriver Hofbräuhaus.

Celeste Sweeney fortæller, at hun håber, at hendes børn og børnebørn kan lære noget af hendes handling.

- Det er aldrig for sent at ændre noget i livet, siger hun.