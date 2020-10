Støjhelvede: Familie føler sig svigtet af Spies

Det skulle have været et afslappende paradis, men endte som det rene støjhelvede.

Et dansk par og deres søn og svigerdatter var fra 31. december til 15. januar på luksusferie i Caribien med charterrejsebureauet Spies.

De havde betalt 85.016 kroner for at bo to uger på det firestjernede Grand Bávaro Princess i ferieområdet Punta Cana, som ligger i Den Dominikanske Republik.

Men da de ankom til det dyre all inclusive-hotel, var det med hævede øjenbryn.

Grand Bávaro Princess, som parret havde boet på fire gange tidligere, var nemlig et virvar af håndværkere og byggemaskiner.

Måtte aflyse tennisturnering

'Der var håndværkere over alt på området', skriver familien i en mail til Spies.

'Alle hverdage og lørdage blev der arbejdet med maskiner. Dels fræsede de fliserne mellem bungalows. Brugte kompressor til at rengøre fliser og facader, og meget trafik af små lastbiler mellem bungalows, hvori de transporterede affald'.

Renoveringsarbejdet betød også, at flere af hotellets restauranter samt snackbarer ved strand og pool var lukkede.

'Tennisbanerne var gravet op, så vores årlige familieturnering blev aflyst'.

På hotelværelset var det ikke meget bedre. Her måtte parret leve med, at der ofte var lukket for vandtilførslen, 'så vi ikke kunne komme i bad', ligesom vandet var snavset og toiletbrættet sad løst.

'Kloakken var tilstoppet og efter første bad oversvømmede vi næsten hele suiten og måtte have rengøring og håndværker på besøg'.

Levede ikke op til sikkerhedskrav

Familien lavede lidt research og fandt frem til et andet rejsebureau, der havde aflyst alle ophold på hotellet, fordi en inspektion viste, at det ikke var sikkert for gæster.

Alt i alt var det en 'meget skuffende ferie', skriver familien, der mener, at Spies burde have informeret om situationen på Grand Bávaro Princess.

'I burde, som den seriøse rejsearrangør, jeg altid har anset jer for at være, have kontaktet os inden afrejsen og oplyst os om de mangler, vi kunne forvente, og tilbudt en ombookning til et andet tilsvarende hotel eller en kompensation'.

Familien klagede derfor til Pakkerejse-Ankenævnet, der afsagde kendelse 26. august.

Her fik familien medhold i deres krav om et nedslag i prisen på 25 procent.

Spies har - trods flere opfordringer fra Pakkerejse-Ankenævnet - ikke ønsket at udtale sig i sagen, men i en mailkorrespondance beklager rejsebureauet over for familien, som det dog mener, burde have gjort opmærksom på kritikken under opholdet.

