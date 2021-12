Stopper produktion: Farvel til gigant flyver

Flyselskabet Emirates, som har hovedsæde i Dubai, har for nyligt modtaget en historisk levering af et fly.

Flyet er modellen Airbus A380, der er bedre kendt som verdens største passagerfly.

Det historiske element kommer af, at det formentlig er sidste gang, denne type fly bliver bygget.

Det skriver CNN.

For år tilbage meddelte Airbus, at produktionen af kæmpefly skulle sættes på hold. Man måtte sande, at flyene er for store og for dyre at holde i luften i forhold til, hvordan luftfartsindustrien har udviklet sig.

Airbus A380 har plads til mellem 545 og 853 passagerer ombord.

Den store kapacitet har blandt andet været en succes for Emirates, da flyene har bidraget til, at flyselskabet har kunnet vokse til et af de største i verden.

Emirates har da også erhvervet sig omkring halvdelen af de 251 A380-fly, som Airbus i alt har produceret.

For andre flyselskaber har de gigantiske maskiner ikke været en succes, fordi man har haft problemer med at fylde alle sæderne ud, og at det derfor ikke kunne betale sig at have flyene i luften.