Stor forvirring: En halv million danskere risikerer at tage på ferie uden dette

Danskernes rejselyst er tilbage, og derfor ventes det, at mange tusinder pakker kufferten og tager på udlandsferie inden for den kommende tid.

Med i kufferten pakker de fleste solcreme, solbriller, pas samt det blå EU-sygesikringskort, som kan være godt at have på hånden, hvis man rejser inden for Europa.

Men alene i år udløber op mod 600.000 danskeres EU-sygesikringskort.

Det viser en opgørelse, som Udbetaling Danmark har foretaget for Gouda Rejseforsikring og Gjensidige.

Derfor kan det være en god idé at tjekke, om det er tid til at bestille et nyt, blåt sygesikringskort, så du slipper for dyre regninger, hvis uheldet er ude på ferien.

- Det blå kort giver adgang til sundhedsydelser på lige vilkår med lokalbefolkningen, men hvis man ikke har et gyldigt kort, risikerer man at skulle betale hele eller dele af behandlingen selv, eller være nødt søge refusion via det offentlige, og det kan være en meget omstændig proces, siger Louise Hertzum, chef for forretningsudvikling i Gouda Rejseforsikring, i en pressemeddelelse.

Er i tvivl om dækning

Selv om det blå EU-sygesikringskort har eksisteret siden 2014, så er der stadig mange danskere, som ikke helt ved, hvad kortet dækker.

Ifølge en undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for Gouda Rejseforsikring og Gjensidige, tror knap halvdelen af de adspurgte danskere nemlig fejlagtigt, at det giver ret til samme behandling som man er vant til i Danmark.

Louise Hertzum understreger, at det blå kort bør betragtes som et supplement til en privat rejseforsikring på ferien, hvis man vil være sikker på at undgå ubehagelige overraskelser.

- En rejseforsikring giver dig i mange tilfælde mulighed for at blive behandlet på et privathospital, ligesom du aldrig vil komme ud for at skulle betale selv og så søge refusion efter hjemkomst. Og måske vigtigst af alt - så vil du også være berettiget til hjemtransport, hvis du kommer alvorligt til skade, siger Louise Hertzum, der opfordrer til at man undersøger dækningen på ens rejseforsikring, inden man tager afsted.