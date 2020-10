Stor frygt for flyrejser: Hver tredje dansker venter på vaccine

Den verdensomspændende pandemi har fået danskerne til at holde fødderne på jorden.

For selv om Sundhedsstyrelsen ikke fraråder flyrejser, mener en ud af tre danskere ikke, det er sikkert at flyve, før der er en vaccine mod coronavirus.

Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gjensidige og Gouda Rejseforsikring.

Nogle tør slet ikke flyve

I undersøgelsen svarer 52 procent af de adspurgte, at de ikke vil flyve under de nuværende omstændigheder, og for størstedelens vedkommende vil det kræve en vaccine mod coronavirus, før de igen er parat til at købe flybilletter.

34 procent vil kun gå ombord på et fly, hvis de selv eller folk i risikogruppen kan blive vaccineret, mens 9 procent ikke tør flyve, før den dødelige sygdom er udryddet.

En anden gruppe på 9 procent svarer, at de helt har tænkt sig at droppe flyrejser. Kigger man isoleret på danskere over 60 år, svarer 18 procent, at de er færdige med at flyve.

Maner til besindighed

Dan Kjølhede Laursen, der er direktør i Gouda Rejseforsikring, minder om, at alle flyselskaber har lavet tiltag, som minimerer risikoen for smitte.

- Det er helt naturligt at være bekymret for smitte i den nuværende situation, siger han.

- Men det er vigtigt at huske på, at intet miljø er helt undtaget for smitterisiko, og flyselskaberne har taget situationen meget alvorligt og lavet en række tiltag, så risikoen for smitte ombord på fly er minimeret.

Undersøgelsen er baseret på interviews med 1673 danskere.

