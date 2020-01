Stor investering betyder flere afgange til Grønland

Det grønlandske flyselskab Air Greenland har foretaget sin største investering nogensinde og bestilt det nye Airbus A330-800neo. Det nye fly leveres i 2021 og kommer til at betyde flere sæder og øget fragtkapacitet til og fra Grønland.

Air Greenland har indgået en stor trecifret millionaftale med flyproducenten Airbus om levering af et nyt A330-800neo-fly, som forventes at være i rute fra 2021.

Flyet skal primært at flyve mellem Københavns lufthavn og de kommende nye internationale lufthavne i Nuuk og Ilulissat. Det skriver Air Greenland i en pressemeddelelse.

Da de nye internationale lufthavne først står færdige i 2023, vil flyet først blive indsat på den nuværende direkte rute mellem København-Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord).

Største investering nogensinde

Købet er Air Greenlands største investering nogensinde.

- Grønland har et uforløst erhvervsmæssigt potentiale inden for turisme, som både kan skabe udvikling og arbejdspladser. Sammen med nye landingsbaner i Nuuk og Ilulissat kommer vi til at åbne Grønland op på en helt ny måde, der vil øge turismen og skabe vækst, siger bestyrelsesformand i Air Greeland Kjeld Zacho Jørgensen, der forventer en tocifret vækst inden for turisme, når det nye fly bliver indsat.

I 2019 overtog Grønlands Selvstyre alle aktier i Air Greenland, og derfor glæder investeringen også Grønlands Selvstyreformand Kim Kielsen.

- Jeg er meget tilfreds med, at Air Greenland under Selvstyrets ejerskab nu ruster sig til fremtiden ved at forny flyflåden. Vi investerer i disse år kraftigt i ny infrastruktur, og det er yderst positivt, at Air Greenland med denne investering i nyt fly griber mulighederne og på den måde er med til at sikre udvikling og vækst for fremtiden, siger Selvstyreformand Kim Kielsen.

Samtidig betyder den øgede fragtkapacitet, at grønlandske virksomheder får lettere ved at afsætte deres varer i udlandet. Det gælder ikke mindst fersk fisk, der i fremtiden vil kunne komme hurtigere frem til forbrugerne.

Flere direkte ruter til Grønland

Også rejselystne danskere kan begynde at glæde sig. Det nye fly kommer i fremtiden til at betyde flere direkte ruter til Grønland.

Udover den direkte rute mellem København-Nuuk, åbner Air Greenland yderligere en helt ny, direkte rute til Ilulissat i Diskobugten, som er en af de mest populære og efterspurgte destinationer blandt turister. Ruten forventes dog først at blive etableret efter åbningen af Ilulissats nye internationale lufthavn.