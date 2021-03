Stor kæde åbner to hoteller i København

Krisen kradser i hotelbranchen, og alligevel har Marriott International fundet penge på kistebunden til at etablere to nye hoteller i København.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Marriott er verdens største hotelkæde med mere end 7600 hoteller på verdensplan.

Begge de nye hoteller får begge adresse i samme bygning på Gdanskgade i Københavns nordhavnsdistrikt, hvor der er omkring fem kilometer til centrum.

Når selskabet lader én bygning være vært for to separate hoteller, skyldes det, at der er tale om forskellige 'varemærker', som det hedder på hotelsprog.

Det ene hotel bliver et såkaldt Residence Inn med 95 hotellejligheder, der med opholdsrum, soveværelse, kontor og køkken er skræddersyet til længerevarende ophold, mens sløret endnu ikke er løftet for det andet hotel, som dog kommer til at have betydeligt flere værelser.

I begge tilfælde er der tale om hoteller med fire stjerner.

Skal åbne om to år

Ifølge branchemediet standby.dk er det 'vist nok' første gang siden coronaudbruddet, at der bliver annonceret et nyt hotel i København.

Marriott International har allerede tre hoteller i den danske hovedstad, hvilket bringer det samlede antal op på fem.

Marriott hotelbygningen i Københavns Nordhavn er planlagt til at åbne i sommeren 2023 og er drevet i samarbejde med Core Hospitality og PFA Ejendomme.

