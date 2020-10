Stor mjav-mystik: Arkæologer har fundet 2000 år gammel kat

Nogle gange skal der en smule kreativitet til for at sætte kulør på tilværelsen.

Spørg bare Nazca-folket. De levede i et af de tørreste og mest øde steder på Jorden, Nazca-ørkenen i det sydvestlige Peru, men formåede alligevel at fylde livet med små kunstværker.

De tegnede figurer i naturen. Aber, edderkopper, lamaer, hvaler og kolibrier. Ofte så store, at det krævede et fly eller en satellit at spotte dem. Mange af Nazca-folkets myteomspundne geoglyffer er derfor først blevet opdaget i nyere tid, og selv i 2020 fortsætter figurer med at dukke op af ørkensandet.

I denne weekend kunne arkæologer afsløre opdagelsen af en stor kattefigur på en bakkeskråning. Det skriver The Guardian.

Fundet ved et tilfælde

Katten ser ud til at ligge og hvile sig på bakkeskråningen. Den er 36 meter lang og menes at være skabt i årene 100-200 år f.Kr.

Arkæologerne opdagede den ved et tilfælde. De skulle bygge en sti til toppen af bakken, der bliver brugt som udsigtspunkt for turister til at se andre figurer, da det pludselig gik op for dem, at skråningen gemte på en hemmelighed.

- Figuren var knap nok synlig. Faktisk var den ved at forsvinde, fordi den var placeret på en forholdsvis stejl skråning, der er udsat for naturlig erosion, lyder det fra Perus kulturministerium i en presseudtalelse.

Landingsbane for rumvæsner?

Formålet med Nazca-linjerne er aldrig blevet opklaret. Nogle mener, at de er lavet for at tjene det lavpraktiske formål at navngive vandkilder i ørkenen, mens andre gør sig mere vidtrækkende forestillinger, for eksempel landingsbaner for rumvæsner.

Sikkert er det i hvert fald, at de talrige dyrefigurer er blevet et af Perus helt store varemærker og et trækplaster for udenlandske turister.

Geoglyfferne i Nazca-ørkenen er lavet ved at fjerne klippe- og jordstykker. På den måde blotlægger man de kontrastfarvede materialer nedenunder. Foto: EPA/Ministry of Culture of Peru

Hvad den nyligt fundne kat angår, så skønner arkæologerne den til at være nogle århundrede ældre end Nazca-ørkenens andre dyrefigurer, der i langt de fleste tilfælde er lavet i perioden 200-700 år e.Kr.

Dermed går den tilbage til Paracas-æraen, der gik forud for det berømte Nazca-folk, fortæller Johny Isla, der er chefarkæolog ved Nazca-linjerne.

- Disse figurer er kendetegnet ved at være mindre i størrelse og tegnet på bakkesider, siger han til det spanske nyhedsbureau Efe.

Geoglyffer er ikke kun et sydamerikansk fænomen. Også i Storbritannien, Australien og Kasakhstan har man fundet mystiske indgraveringer i naturen.

