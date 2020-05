Stor ny oplevelsespark åbner i Danmark

Billund har i forvejen Lalandia og Legoland, og nu kommer der endnu et trækplaster til byen.

Om en lille måned åbner oplevelsesparken Wow Park nemlig i det midtjyske - i en skov lige syd for Lalandia.

Wow Park er en udendørs park, hvor hovedattraktionen er leg i naturen. Parken rummer flere end 100 legeaktiviteter såsom trætop-huse og hængebroer i op til 14 meters højde, gigantiske hoppenet med kæmpebolde, underjordiske huler, kæmpeslynger og svævebaner, der er monteret om træstammerne.

Legoland åbner ny verden med tre nye forlystelser

Parken skulle have åbnet 8. maj, men som så meget andet er åbningen af Wow Park også blevet udsat. Men med de seneste meldinger fra regeringen og sundhedsmyndighederne kan Wow Park nu offentliggøre, at de åbner torsdag 11. juni.

Wow Park er den anden af sin slags i Danmark. I 2013 åbnede den første i Løvstrup Plantage mellem Skjern og Ringkøbing. Den nye park i Billund bliver dog med 28 hektar - svarende til knap 40 fodboldbaner - meget større end parken i Skjern og den største af sin slags i Danmark.

Det er brødrene Jacob og Aage Hindhede fra Lem, der står bag Wow Parkerne.

- Vi glæder os naturligvis over udsigterne til at blive en del af det store oplevelsestilbud, der findes i Billund i dag - her byder vi ind med et unikt skovkoncept, som adskiller sig fra de øvrige tilbud i området, siger medstifter og adm. direktør i Wow Park Jacob Hindhede.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jacob og Aage Hindhede vil gerne genskabe kontakten til naturen i deres park. Pr-foto/Lasse Hyldager

Styr på sikkerheden

På trods af corona åbner alle 100 aktiviteter, men det bliver med særlige restriktioner.

- Der bliver indført afmærkning ved aktiviteter til at styre kødannelse samt antal af gæster pr. aktivitet. Og vi implementerer afspritningsmuligheder ved alle aktiviteter, oplyser Wow Park til Ekstra Bladet.

Prisen for en dagsbillet for et barn til og med 12 år bliver 145 kroner i Billund, mens ældre børn og voksne må slippe 175 kroner.