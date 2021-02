Stor prisstigning på nyt pas

Bissen bliver især skruet på over for danskere, der ikke har passet godt nok på deres gamle pas

Du skal have flere penge op af lommen, når du skal have nyt pas.

Det fremgår af en lovforslag, som et flertal i Folketinget stemte for 26. januar. De nye priser er allerede trådt i kraft. Det skete med virkning fra 1. februar.

Kun danskere i pensionsalderen undgår prisstigninger, da de ligesom før skal betale 378 kroner for en tur ned til borgerservice.

Børn og unge stiger med 35 kroner, mens almindelige voksne stiger med 262 kroner.

Dobbelt pris hvis du mangler gammelt pas

Der er især økonomiske smæk til danskere, som ikke har været gode statsborgere og passet godt på deres pas, da 'gebyret for udstedelse af pas samtidig fordobles i tilfælde, hvor en ansøger til fornyelse eller udstedelse af nyt pas i gyldighedsperioden ikke kan fremvise et gyldigt eller udløbet pas, eller hvor passet fremvises i ødelagt stand', som der står i lovændringen.

Det betyder, at almindelige voksne skal af med 1752 kroner, hvis de har mistet deres pas, eller kommunen vurderer, at det er ødelagt eller i for dårlig stand.

Nye priser 0-11 år: 150 kroner 12-17 år: 150 kroner + 28 kroner for fingeraftryk 18 år - folkepension: 862 kroner + 28 kroner for fingeraftryk Folkepension: 350 kroner + 28 kroner for fingeraftryk

Island klar til de første vaccinepas