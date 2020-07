Stor skuffelse på ferien: Stranden var et stort byggerod

Stranden var et stort byggerod, men rejsebureau ville alligevel ikke betale for en hotelflytning

Et hotelophold i Hua Hin i Thailand var ifølge to rejsende så dårligt, at de valgte at forlade det efter tre dage.

De havde bestilt rejsen gennem Sun Tours og skulle ellers have boet på hotellet i 12 dage.

Men hotellet var slet ikke som beskrevet i reklamerne. Her blev der nemlig lovet en strand. Den var der bare ikke.

'Vi har booket et strandhotel - godt nok ligger hotellet ved stranden - men stranden er omdannet til en byggeplads med støj og os fra en hær af maskiner og arbejdere. Hverken afslappende eller behageligt', skriver klageren til Pakkerejse-Ankenævnet.

Sun Tours ville nemlig ikke betale for klagerens hotelflytning.

Blæksprutte kogt til ugenkendelighed

Klageren gjorde også opmærksom på andre forhold, der ikke faldt i god jord.

'Derudover var maden, som ikke var billig, overtilberedt; hummer og blæksprutter kogt til ukendelighed - højst ubehageligt at indtage. Der var ikke mulighed for afslapning, da der udover byggestøj og os, konstant var et optog af tøjdyr med høj børnemusik', skriver klageren.

Dårlig guideservice

Herefter beskriver klageren, hvordan guiderne fra Sun Tours ikke var behjælpelige med at finde et nye hotel.

Det, guiden fandt, var dyrere, og de ville ikke garantere klageren, at det ikke blev for egen regning, så klageren endte med selv at finde et billigere hotel, hvor de kunne tilbringe resten af ferien.

Storm i Hua Hin

Sun Tours undskyldte byggerodet på stranden med, at der i januar måned 2019 havde været en kraftig storm i Hua Hin. Den tog et stort stykke af stranden ud for hotellet, og de måtte derfor bygge den på ny.

Den rejsende var afsted i slutningen af marts 2019, så Sun Tours havde haft god tid til at informere klageren om manglen ved hotellet.

Derfor afgjorde Pakkerejse-Ankenævnet 27. februar 2020, at klageren var berettiget til et nedslag i prisen på 1500 kroner. Samt kompensation for den udgift, som klageren havde haft til det nye hotel. Dette beløb lød på 6536 kroner.

Pakkerejse-Ankenævnet lagde altså til grund, at Sun Tours burde have oplyst den rejsende om strandens tilstand og gjort klageren opmærksom på, at man i den forbindelse har ret til at hæve aftalen.

