Storbritannien åbent for turister - men de danske myndigheder fraråder

Udenrigsministeriet mener fortsat, at det er en dårlig idé at rejse til de britiske øer

Storbritannien er igen klar til at byde danske turister velkommen, efter at disse mere eller mindre har været forment adgang til landet siden coronaudbruddet i marts 2020.

Men spørger du det danske udenrigsministerium, bør du holde dig langt væk.

Udenrigsministeriet fraråder nemlig fortsat alle rejser til England, Skotland og Nordirland, mens Wales nu har den mindre strikse 'orange' farve i rejsevejledningen.

Ikke et lovkrav

Frej Jackson, der er fungerende chef for Udenrigsministeriets Borgerservice, oplyser til nyhedsbureauet Ritzau, at den britiske åbning af grænserne for færdigvaccinerede indbyggere i EU og USA ikke rokker ved den danske rejsevejledning.

Færdigvaccinerede indbyggere fra EU og USA behøver ikke længere gå i selvisolation, hvis de rejser til London. Foto: Aron Van de Pol/Unsplash

Landet har nemlig fortsat en høj forekomst af coronavirus, lyder forklaringen.

Frej Jackson understreger dog, at du ikke bliver stoppet i lufthavnen, hvis du alligevel skulle vælge at tage turen over den engelske kanal.

- Det er ikke et lovkrav at følge vores rejsevejledning. Men vi opfordrer selvfølgelig stærkt til, at man gør det.

Rejse har konsekvenser

Trodser du myndighedernes anbefalinger og rejser til et 'rødt' land eller region, har det den konsekvens, at du skal gå i karantæne ved hjemkomst til Danmark.

Storbritannien var blandt de første lande i Europa, der blev ramt af Delta-varianten. Og selv om mere end halvdelen af landets befolkning i et stykke tid har været færdigvaccineret, har det ikke været nok til at forhindre en tredje bølge hen over sommeren.

Tal fra Our World in Data viser dog, at det igen går den rigtige vej med smitten i Storbritannien.