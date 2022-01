Storbritannien dropper isolationskrav for rejsende

Hvis du hører til en af dem, der har lagt drømmen om en snarlig tur til Storbritannien på hylden som følge af landets indrejserestriktioner, er der godt nyt.

Storbritannien har nemlig valgt at droppe det nuværende krav om, at rejsende skal lade sig isolere ved ankomst, såfremt man er vaccineret, hvilket træder i kraft fredag.

Det skriver BBC.

Det er dog stadig et krav, at man tager en PCR-test inden for de første to dage, efter man er ankommet til Storbritannien.

Forskellen er nu, at man ikke skal være i isolation, mens man venter på at modtage sit testresultat.

Dertil er det hellere ikke længere et krav, at færdigvaccinerede skal have en negativ PCR-test forud for rejsen.

Reglerne var i første omgang ændret i England, men nu har også Wales, Skotland og Nordirland fulgt trop.

Lempelsen sker, da myndighederne har vurderet, at det ikke længere er muligt at kontrollere den smitsomme coronavariant omikron.

Det er fortsat et krav, at indrejsende udfylder en blanket før afrejse.