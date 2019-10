Storby får Europas højeste turistskat

Amsterdam vil have deres turister til at bidrage endnu mere til statskassen

Amsterdam har allerede en af de højeste turistskatter i Europa.

Fra næste år bliver den endnu højere. Potentielt den højeste i Europa.

Den hollandske hovedstad vil fra 2020 kræve en afgift på 3 euro for hver nat en gæst tilbringer på et hotel i byen. Den afgift kommer oveni de syv procent af hotelværelsets pris, som allerede betales i skat.

Dyrere end andre europæiske storbyer

Den nye afgift betyder, at skatten for en nat på et hotel med en stjerne kan løbe op i det samme beløb, som skatten på et femstjernet hotel i andre europæiske hovedstæder.

- Det vil nok gøre Amsterdam til den by med den højeste skat for en nat i gennemsnit, siger Tim Fairhurst, politisk direktør for ETOA (European Tourism Association) til CNN.

Ifølge CNN tilbyder det etstjernede hotel i Amsterdam, Rembrandt Square Hotel, et dobbeltværelse til 132,46 euro per nat. Oven i det beløb skal man så betale 15,27 euro i skat per nat, hvad der svarer til syv procent skat plus 3 euro i afgift per person.

Til sammenligning vil et hotelværelse på det luksuriøse femstjernede Mandarin Oriental i Paris kun kræve 10 euro i turistskat for to personer. Her koster værelset så godt nok 1435 euro per nat,

Skatter på campingpladser og sightseeing

Børn under 16 år er undtaget for afgiften, og overnattende på campingpladser i byen skal kun betale 1 euro per person.

Hvis du tror, at du er undtaget, fordi du vælger at bo til leje gennem Airbnb, så må du tro om igen. Skatten på disse overnatninger vil blive hævet til 10 procent af prisen.

Amsterdam har været plaget af overturisme med over 18 millioner gæster årligt i en by, hvor der kun bor 867.000 indbyggere.

Byen har også vedtaget en ankomst-skat på 8 euro, hvis man ankommer via skib eller båd. Der er også lagt en skat på 0,66 euro på ture med sightseeing-både og tourbusser.