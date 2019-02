Stort flyselskab anklages for at fragte udryddelsestruede dyr

Den kan snakke dig efter munden og lære op mod 1.000 ord. Den er en lysegrå charmetrold med et kulsort næb, og den er blandt verdens mest udsatte dyr.

Den afrikanske gråpapegøje er efterspurgt i hele verden som kæledyr, selv om fuglen er og bliver et vildt dyr. Men den illegale handel med 'fuglen fra Ækvator' betyder, at den i dag er udryddelsestruet. Og et af verdens største flyselskaber har gennem flere år bidraget til, at den illegale handel lever.

På grund af den omfattende illegale handel med gråpapegøjer er bestanden faldet med 79 % i de sidste 50 år. Foto: Shutterstock

Det skriver World Animal Protection i en pressemeddelelse. Dyrevelfærdsorganisationen mener at have afsløret, hvordan det tyrkiske flyselskab Turkish Airlines er et af de foretrukne selskaber hos smuglerne - stik mod selskabets egne principper.

Gråpapegøjen får hakket sine flyvefjer af, så den ikke kan stikke af. Foto: TL2 project / Lukuru foundation

Turkish Airlines overtræder traktater

Igennem de seneste to år har Turkish Airlines og dets fragtselskab, Turkish Cargo, ellers taget flere skridt for at bakke op om dyrevelfærd. I november 2017 tilsluttede selskabet sig bl.a. Buckingham Palace Deklarationen, der har til formål eksplicit at beskytte mod handel med vilde dyr. Men allerede i januar 2018 blev mere end 300 gråpapegøjer opdaget i Istanbul, som var smuglet fra DR Congo med Turkish Airlines. I august 2018 var 100 gråpapegøjer døde ved ankomsten til henholdsvis Kuwait og Libanon, da flyselskabet fragtede dem fra DR Congo via Istanbul, og så sent som 18. december 2018 fragtede Turkish Airlines et stort parti gråpapegøjer fra Nigeria til Libanon, via Istanbul, viser World Animal Protections undersøgelse.



- Det er dybt foruroligende. Historier dukker op med jævne mellemrum i medierne, og vi har beviser på, at Turkish Airlines har fragtet disse udryddelsestruede dyr. Vores egen undersøgelse dokumenterer, at afrikanske gråpapegøjer, der beslaglægges i lande som Nepal, Libanon og Kuwait, har været fragtet med Turkish Airlines, forklarer Cassandra Koenen, der er global ansvarlig for eksotiske dyr hos World Animal Protection.

Mange fugle dør på rejsen

I hele 2018 har World Animal Protection undersøgt handelskæden for de eksotiske fugle, der ender som kæledyr rundt om i hele verden. Når fuglen indfanges hakker krybskytter dens flyvefjer af. Siden stoppes 60-80 gråpapegøjer ned i en kasse på størrelse med en kuffert. Mere end hver anden fugl dør undervejs, fastslår kampagnemedarbejder Stephanie Kruuse Klausen fra World Animal Protection Danmark:



- Det er vilde dyr, som ikke er vant til at blive holdt fanget. Selve indfangningsmetoden er utroligt stressende for fuglene. De jages ud af deres sociale flok og får brutalt hakket deres flyvefjer af. Pladsen i fragtkassen er utrolig trang, og den er beskidt, fuld af ekskrementer og dårligt vedligeholdt. Fuglene mister deres fjer, og mange får traumer, som påvirker dem i resten af livet - hvis de da altså overlever, forklarer Stephanie Kruuse Klausen.

Gråpapegøjerne under transport med Turkish Airlines. Foto: World Animal Protection

Vil have Turkish Airlines til at stoppe

World Animal Protection vil derfor have Turkish Airlines til at leve op til de forpligtelser, som flyselskabet selv har været med til at tilslutte sig. Alt andet er hyklerisk og en hån mod dyrevelfærden, mener Cassandra Koenen, global ansvarlig for eksotiske dyr hos World Animal Protection.



- Handel med vilde dyr er en gigantisk industri, der kræver giganternes deltagelse for at blive opløst. Turkish Airlines er en gigant på rejsemarkedet, og derfor er det så vigtigt, at flyselskabet øjeblikkeligt stopper med at fragte vilde dyr i deres last. Personalet skal kunne stoppe denne fragt allerede ved check-in. Det er hele ideen med at forpligte sig via internationale traktater. Indtil Turkish Airlines kan håndtere dette ansvar, bør de helt stoppe med at fragte vilde dyr, siger Cassandra Koenen.

World Animal Protection har fremlagt anklagen for flyselskabet uden at modtage svar eller reaktioner.

Krybskytter indfanger gråpapegøjerne og presser 60-80 fugle ind i en kasse på størrelse med en kuffert, inden de sendes illegalt ud af landet. Foto: Lwiro Sanctuary