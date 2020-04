Stort flyselskab er tæt på konkurs

Et af Virgin-koncernens største flyselskaber - nemlig Virgin Australia - er på grund af økonomiske udfordringer som følge af coronakrisen og stor gæld blevet sat under administration.

Det skriver flere medier, blandt andre The Guardian, BBC og Reuters.

Tirsdag morgen lokal tid har Virgian Australia således valgt at blive sat under en frivillig administration med det formål, at selskabet skal rekapitaliseres, så det kan komme tilbage i en stærkere økonomisk position efter at have været blevet hårdt ramt af coronakrisen og udgifter til store lån.

Dermed risikerer op mod 16.000 ansatte af miste deres job, hvis det ikke lykkedes for Deloitte, som skal stå i spidsen for selskabet under administrationen, at redde flyselskabet.

- Vores beslutning i dag handler om at sikre fremtiden for Virgin Australia og at kunne komme ud på den anden side af Covid19-krisen, siger Paul Schurrah, adm. direktør i Virgin Australia, ifølge BBC.

- Australien har brug for et sekundært flyselskab, og vi er opsatte på at blive ved med at flyve, siger han.

Det skal der ske

Som nævnt er det konsulentfirmaet Deloitte, som har fået opgaven som administrator med at forsøge at restrukturere flyselskabets massive gæld, betale kreditorer og desuden finde nye købere til flyselskabet.

Virgin-gruppen ejer 25 procent af Virgin Australia, mens de øvrige ejere tæller blandt andre Etihad, HNA og Singapore Airlines, og ifølge BBC forventes det, at flere private investeringsgrupper har interesse i at købe flyselskabet fra de nuværende ejere.

Virgian Australia havde, inden selskabet frivilligt satte sig under administration, forsøgt at sikre et lån fra den australske stat på 1,4 milliarder australske dollars. Det blev dog afvist.

Flyselskabet havde ifølge Reuters ved udgangen af 2019 en samlet gæld på 5 milliarder australske dollars, svarende til cirka 21,5 milliarder kroner, og leverede desuden undeskud syv år i træk.

Rammer hårdt

For lokale australiere og turister er det ikke gode nyheder, at Virgin Australia er sat under administration, der i værste fald kan føre til konkurs, hvis ikke det lykkedes Deloitte at finde nye ejere til selskabet.

Et Virgin Australia-konkurs vil nemlig gøre, at Qantas får noget nær monopol på indenrigsflyvninger i Australien. Inden denne udvikling sidder Virgin Australia på 31 procent af indenrigsflyvningerne, mens Qantas kontroller 58 procent.

'Et langsigtet tab af flyselskabet vil også blive betragtet som et stort slag for Australiens turistindustri, der er vigtig for bruttonationalproduktet,' skriver BBC.

Ifølge Paul Schurrah, adm. direktør i Virgin Australia, er målet med at blive sat under administration at 'vende tilbage slankere, stærkere og mere trimmede,' og ifølge The Guardian lover den slags udmeldinger ikke godt for jobsikkerheden for de 10.000 personer, som er direkte ansat af Virgin Australia, og de 6000, som er beskæftiget i firmaer, der er direkte afhængige af Virgin Australia.

