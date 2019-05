Stort flyselskab i kæmpe krise

Flyselskabet, som blandt andet betjener Spies Rejser, er i fare for kollaps

Flyselskabet Thomas Cook kæmper i øjeblikket for at holde sig oven vande.

Det skriver Sky News.

Ifølge det britiske medie, vil betalingsselskaber forsøge at tilbageholde millioner pund af de penge, som kunderne betaler elektronisk til Thomas Cook, når de betaler en rejse.

Holder penge tilbage i ugevis

I dag tilbageholder betalingsselskaber, der arbejder med Thomas Cook i Norden, kundernes penge i to dage, før de bliver sendt videre til flyselskabet, men nu vil firmaerne beholde pengene i flere uger på grund af den ustabile økonomiske situation og fare for kollaps.

- Vi er i dialog med vores nordiske betalingsselskaber, og vi er overbevist om, at vi vil nå en acceptabel løsning i de kommende dage, siger en talsperson for Thomas Cook ifølge The Guardian.

Thomas Cook, som er Storbritanniens største og ældste touroperatør med mere end 20.000 ansatte og 21 millioner rejsende årligt, præsenterede torsdag et underskud på 1,5 milliarder pund, svarende til 12,8 milliarder kroner, for det første halvår.

Skylden falder ifølge selskabet delvist på Brexit, som får kunder i Storbritannien til at vente med at købe deres sommerferie.

Se også: Rejseselskab kæmper: Underskud på milliarder

Sat til salg

På grund af situationen har Thomas Cook sat sine flyselskaber til salg – enten samlet eller hver for sig.

Lufthansa bekræftede, at det har valgt at byde på Thomas Cooks tyske flyselskab Condor, ligesom Lufthansa også har sikret sig en option på at købe samtlige af koncernens flyselskaber. Det skriver Check-in.dk

Thomas Cook-flyselskaberne omfatter tyske Condor, Thomas Cook Airlines UK, Thomas Cook Airlines Scandinavia og Thomas Cook Airlines Balearics.