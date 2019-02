Strandet i Thailand? Nu kan du endelig komme hjem

Efter begge parter har hævdet at have skudt modpartens fly ned over Kashmir-provinsen, har både Pakistan og Indien lukket for sine luftrum.

Det fik desuden som konsekvens, at Thai Airways onsdag aften meddelte, at de indstillede alle flyvninger mellem Thailand og Europa. Det skabte kaos i Thailands lufthavne, hvor tusindvis af rejsende pludseligt sad fast.

13 flyvninger til 11 byer i Europa - heriblandt til København - blev aflyst.

I dag har Thai Airways dog meddelt, at de endelig har fået tilladelse til at flyve gennem kinesisk luftrum, og at de mange tusinde turister endelig kan komme hjem til Europa.

Det skriver flyselskabet på sin hjemmeside.

- For at sikre den højeste standard for driftssikkerhed modtog Thai Airways tilladelse fra myndighederne til at drive sine flyvninger gennem Kinas luftrum, står der i pressemeddelesen.

Undskylder

Billeder fra de kaotiske lufthavne har vist, hvordan tusindvis af turister har måttet vente uden nogen idé om, hvornår de kunne komme hjem.

Flyselskabet undskylder over for de mange rejsende og meddeler desuden, at nye flytider allerede er blevet planlagt til de europæiske destinationer.

- Thai Airways International Public Company Limited (THAI) vil gerne undskylde til alle sine passagerer for eventuelle gener forårsaget af den pludselige lukning af pakistansk luftrum på grund af stigende spændinger mellem Pakistan og Indien. Thai Airways er glade for at kunne meddele, at normale flyvninger til Europa nu genoptages gennem luftrum udenom Pakistan, skriver flyselskabet.

Er man dansker og fanget i Thailand, så kan man glæde sig over, at et fly mellem Bangkok og København er sat til at skulle flyve efter midnat klokken 00.50 (thailandsk tid) og lande i København fredag morgen klokken 06.35.

Aflysningerne fandt sted på et rigtigt skidt tidspunkt, da det i øjeblikket er højsæson for turisme i Thailand.

Mange europæere rejser nemlig til landet for at undslippe de kolde vintermåneder.

Her er de nye afgange

Torsdag den 28. februar:

- Flight TG974/Bangkok-Moskva

- Flight TG916/Bangkok-London

- Flight TG922/Bangkok-Frankfurt

- Flight TG962/Bangkok-Stockholm

Fredag den 1. marts om natten: (check-in skal foregå torsdag aften)

- Flight TG910/Bangkok-London

- Flight TG924/ Bangkok-München

- Flight TG930/ Bangkok-Paris

- Flight TG934/ Bangkok-Brussels

- Flight TG944/ Bangkok-Rom

- Flight TG936/ Bangkok-Wien

- Flight TG960/ Bangkok-Stockholm

- Flight TG970/ Bangkok-Zurich

- Flight TG950/ Bangkok-Copenhagen

- Flight TG954/ Bangkok-Oslo

