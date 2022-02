Strejke hos flyselskaber: Sådan får du pengene igen

Hvis du er ramt af strejken i Københavns Lufthavn, kan du have ret til kompensation. Her er dine rettigheder

Mandag blev flere forventningsfulde feriegæster mødt af en mur, da de ankom til lufthavnen og gjorde sig klar til at stige ombord på et SAS-fly.

For samme dag, som vinterferien officielt blev skudt i gang, havde baggagemedarbejderne hos SAS valgt at nedlægge arbejdet og strejke - blandt andet på grund af skæve arbejdstider og lav løn.

Det gik imidlertid ud over de mange rejsende, der måtte skyde ferien i gang med baggagekaos og lange forsinkelser i lufthavnen.

Men hvad gør man egentlig, hvis ferien spoleres, før den egentlig er gået i gang? Hvis kufferten aldrig når frem, eller man er strandet i lufthavnen i timevis som følge af strejker?

Kontakt flyselskab eller rejsebureau

Faktisk har du i udgangspunktet nogle rettigheder, der gør, at du kan have ret til kompensation, hvis strejker står i vejen for, at du kommer afsted med din planlagte flyafgang. Det er de såkaldte flypassagerrettigheder.

Derfor er noget af det første, du skal gøre, at kontakte dit flyselskab eller det rejsebureau, du har købt rejsen hos, og gøre krav på, at du enten vil have en ny flybillet eller pengene retur.

Sådan lyder anbefalingen fra blandt andre Forbrugerrådet Tænk, som har forfattet en guide til netop kompensation på flyrejser i tilfælde at strejker på rådets hjemmeside.

Som rejsende kan du have krav på kompensation på op mod 4500 kroner, skriver Finans. Det er dog under forudsætning af, at flyselskabet selv har forårsaget forsinkelsen.

Dermed er det kun kunder fra SAS, der har krav til erstatning på baggrund af den aktuelle strejke i Københavns Lufthavn.

Hvis der er strejker blandt lufthavnspersonale, som ikke er ansatte af flyselskaber, så har du ikke krav til tilbagebetaling.

Forskellige muligheder

Når du klager, har du forskellige muligheder. Du kan blandt andet indsende klager via flyselskabets hjemmeside, hvor du kan dokumentere dine omkostninger for rejsen.

Derfor er det en god idé at gemme alle kvitteringer, så du har bevis for dine udgifter.

Oftest kan du blive tilbudt at få pengene retur, så du selv kan arrangere en ny måde at nå frem til dit rejsemål. Alternativt kan du ombooke til næste mulige afgang med samme flyselskab.

Gør du sidstnævnte, kan du have krav på at få mad og drikke, hvis dit fly er mere end to timer forsinket - det afhænger dog af rejsens længde.

Hvis du vælger at flyve med næste afgang, kan du have krav om at kunne få mulighed om at oplyse om forsinkelsen. Eksempelvis hvis din smartphone er løbet tør for strøm, så kan du faktisk kræve at få mulighed for enten at foretage et gratis opkald eller sende en mail angående forsinkelserne.

Hvis næste afgang er tilpas nok forsinket, kan du have krav på at få en gratis overnatning samt transport til lufthavnen. Det afhænger igen af en konkrete vurdering af den enkelte rejse.

Kontakt forsikringen

Sker det, at du mister din bagage undervejs, så har du også mulighed for at få kompensation.

For både mistet bagage såvel som kompensation for forsinkede fly gælder det, at det ikke er sikkert, at du får pengene øjeblikkeligt.

Blandt andet derfor - men også uanset - bør man kontakte sit forsikringsselskab og undersøge, hvordan man dækket. I mange tilfælde vil ens rejseforsikring dække tabet, og oftest hurtigere end de strejkeramte flyselskaber kan nå at handle.

Samtidig risikerer mange passagerer at få afvist sin klage hos flyselskaberne, oplyser Gustav Thybo, som er direktør hos selskabet Flyhjælp, der hjælper flyrejsende med at søge om kompensation, til Finans.

Sker det, at man får afslag på sin klage, kan man sende klagen videre til Trafikstyrelsen, som kan afgøre, om man har ret til kompensation. Det gælder dog kun, hvis man rejser fra en dansk lufthavn.

Har du købt en pakkerejse, skal du klage til Pakkerejse-Ankenævnet.