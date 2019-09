Strejke i Københavns Lufthavn skaber forsinkelser resten af dagen

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

På grund af en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse hos bagagemedarbejderne i SAS Ground Handling (SGH) forekommer der forsinkelser hos de flyselskaber, der får håndteret bagage af SGH, oplyser cph.dk

Det har også konsekvenser for leveringen af bagage for ankommende flyselskaber, der får håndteret bagage af SGH.

- Lige nu er det et par håndfulde fly, som er forsinket en time eller mere i afgangen fra Københavns Lufthavn, og nogle passagerer skal vente længere på at få deres bagage ved ankomsten, fortalte pressechef i Københavns Lufthavn, Kenni Leth, til Ekstra Bladet klokken 13.30.

SAS's kommunikationschef Mariam Skovfoged fortæller til Ekstra Bladet, at strejken har påvirket 20 flyvninger frem til klokken 14, og at der fortsat vil være forsinkelser og aflysninger torsdagen ud. Men at medarbejderne hos SGH klokken 14 har genoptaget arbejdet.

Rejsende opfordres til at besøge lufthavnens hjemmeside for at få overblik over, hvilke flyselskaber der får håndteret bagage af SGH.

Derudover opfordres rejsende til at holde øje med eventuelle forsinkelser hos flyselskabernes hjemmesider.

I Københavns Lufthavn står SGH for at håndtere bagagen for Adria Airways, Aeroflot, Air Baltic, Air China, Air India, Alsie Express, Atlantic Airways, Braathens Regional Aviation, Corendon Airlines, Danish Air Transport, Egypt Air, Eurowings, Freebird Airlines, Icelandair, Novair, Qatar Airways, SAS, Singapore Airlines, Sun Express, TAP Portugal, Thai Airways og Widerøe.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger gik bagagemedarbejderne hos SAS Ground Handling til fagligt møde klokken 10.