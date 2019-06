Strejke kan være på vej hos europæisk kæmpe

Hos British Airways mener de, at deres udspil til piloterne er 'blandt de bedste i branchen', men 96 procent af piloterne siger nej. De vil have højere løn

Der kan være en strejke på vej blandt Europas største flyselskab, British Airways. Medlemmerne af pilotforeningen British Airline Pilots Association (BALPA) har afvist British Airways' ledelses tilbud om en lønstigning på 11,5 procent over tre år.

Det skriver mediet check-in.dk.

- Vores medlemmer i British Airways har afvist den seneste lønpakke, som virksomheden tilbød dem. 96 procent stemte imod forslaget og bad om, at vi fortsætter til en officiel afstemning for eller imod en strejke, siger Britan Strutton, som er generalsekretær i BALPA, i en meddelelse.

- Vi overvejer indgående de næste skridt og vil fremsætte en erklæring senere på ugen, siger han.

Generøst tilbud

Tilbage i april og maj var SAS-piloter også i strejke. En strejke, som endte med, at piloterne fik en lønstigning på 10,86 procent over tre år, og dermed var British Airways' tilbud til deres piloter faktisk bedre end det, som SAS-piloterne takkede ja til.

Selv om det ikke var nok for British Airways, betragter flyselskabet ifølge check-in.dk selv deres tilbud som 'fair og generøst', ligesom de mener, at piloternes løn og vilkår er 'blandt de bedste i branchen'.

Foruden piloterne er der også risiko for, at kabinepersonalet og jordpersonalet kan ende i strejke, da BALPA er gået sammen med de kabineansattes og jordpersonalets fagforeninger, Unite og GMB, i en fælles indsats for højere lønninger til alle ansatte.

