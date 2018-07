Strejkeramte Ryanair i strid modvind: - En lov er en lov!

Lavrisflyselskabet Ryanair nægter at udbetale kompensation til berørte passagerer under flypersonale-strejken, og det vækker harme hos flykompensationsselskabet AirHelp

- En lov er en lov, selv for Ryanair!

Sådan lyder det kort og kontant fra flykompensationsselskabet AirHelp, der i øjeblikket er rasende over lavprisflyselskabet Ryanair, som i medierne har udtalt, at de nægter at udbetale erstatning til passagerer, der bliver berørt af den nuværende flypersonale-strejke.

Den Europæiske Domstol har ellers i april 2018 besluttet, at alle flyselskaber skal kompensere flypassagerer og aflysninger, som skyldes interne strejker, men selvom strejken fra utilfredse piloter og kabineansatte hos Ryanair har betydet, at der alene onsdag og torsdag var mere end 600 flyafgange aflyst, er der altså ikke noget hente for de berørte passagerer.

Flyselskabet mener nemlig, at strejkerne er noget, der er uden for Ryanairs kontrol, og at flyafgangene dermed er aflyst på grund af 'ekstraordinære forhold’, som - ifølge Ryanair - betyder, at passagererne ikke krav på kompensation.

Og det vækker harme hos flykompensationsselskabet AirHelp, som påpeger, at loven ikke er subjektiv og noget, som Ryanair selv kan vælge, om de vil følge eller ej:

- Denne dom har forstærket flypassager-rettighederne og er en milesten i den rigtige retning mod en fair rejseindustri, lyder det fra Christian Nielsen, chef for den juridiske afdeling i AirHelp.

- På trods af at denne dom er bindende for alle europæiske domstole, så siger Ryanair nu, at de ikke vil kompensere for alt det besvær, de udsætter passagererne for, når der er strejke. Dette er uacceptabelt på flere måder, fortsætter han:

- For det første fordi passagererne skal kompenseres for deres ulejlighed skabt af flypersonalet. Og for det andet fordi loven er bindende for alle, ikke bare for dem, som finder det belejligt. Hos AirHelp er vores mission at kæmpe for passagerrettighederne, og vi opfordrer stærkt til, at alle spillere i industrien respekterer loven.

Forbrugerrådet TÆNK giver her gode råd til, hvordan du sikrer dine rettigheder ved flyrejser

Par raser over Ryanairs 25 minutter lange ferie: 'Det er en joke!'

Flyproblemer: Dette er dine rettigheder

Ryanair har historisk set ikke tilladt fagforeninger og overenskomster blandt selskabets ansatte, men har det seneste år ændret den praksis og forhandlet om bedre vilkår for især piloterne, men der er altså ikke udbredt tilfredshed med forholdene for de ansatte, og i denne omgang er det Ryanair-ansatte i Belgien og i de store ferielande Spanien og Portugal, der strejker.

I tilfælde af forsinkelser eller aflyste fly, eller i situationer, hvor man bliver nægtet boarding, så har passagerer - ifølge lovgivningen - ret til økonomisk kompensation på op til 600 euro (cirka 4500 kroner) i flere tilfælde.

Betingelserne er, at det skal være en afgang fra en lufthavn i EU, eller at det er et EU- flyselskab, og derudover skal grunden til forsinkelsen være flyselskabets skyld.

Man kan gøre krav på sin økonomiske kompensation 3 år tilbage i tiden fra dagen, hvor flyafgangen blev forsinket.

På den anden side giver ekstraordinære omstændigheder som storme, eller medicinske nødlandinger ikke ret til kompensation, da sådanne tilfælde ikke er flyselskabets skyld.