Strides over jagten på forsvundet skib

Amerikanske og australske forskere er røget i totterne på hinanden.

Det, de strides om, er, hvorvidt det legendariske og forsvundne ekspeditionsskib 'Endeavour' er blevet fundet eller ej.

Det skriver flere medier, herunder Berlingske.

'Endeavour' var et britisk skib, som kaptajn James Cook benyttede under en opdagelsesrejse i årene 1768 til 1771, hvor han blandt andet lagde turen forbi Tahiti og efterfølgende New Zealand og Australien.

Sidenhen blev 'Endeavour' solgt til private ejere, der omdøbte det til 'Lord of Sandwich'.

Beklageligvis blev skibet sænket af britiske styrker under den amerikanske uafhængighedskrig i 1778. Sidenhen har det været forsvundet.

I årenes løb har forskere og skattejægere indimellem alarmeret verdenspressen om, at det storslåede 'Endeavour' var lokaliseret. Det var dog ikke tilfældet.

Men nu mener australske forskere altså at have fundet resterne fra det berømte skib.

Forskerne udsendte for nyligt en pressemeddelelse, som er underskrevet af Australian National Maritime Museum, hvori det fremgår, at man har fundet 'Endeavour'.

I sidste uge meddelte museets direktør Kevin Sumption, at han var overbevist om, at vraget var fundet ved Rhode Island i USA.

- Jeg er sikker på, at dette er det sidste hvilested for et af de vigtigste og mest omstridte fartøjer i Australiens maritime historie, lød det fra museumsdirektøren.

De amerikanske forskere er dog ikke enige i, at skibet reelt er fundet. Om ikke andet kalder de det 'prematurt', at der allerede er udsendt en pressemeddelelse om fundet, ligesom de mener, at det er drevet af 'australske følelser'.

Samtidig peger de på, at der mangler afgørende data fra skibsvraget for med sikkerhed at kunne fastslå, at der reelt er tale om selveste 'Endeavour'.

- Der er mange ubesvarede spørgsmål, der kan omstøde en sådan identifikation, udtalte Dr. Kathy Abbass til The Guardian Australia, skriver Berlingske.